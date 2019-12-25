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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanır? VGM sonuçları için artık son günler
VGM burs başvuru sonuçları için öğrencilerin beklentisi devam ediyor. Türkiye genelinde binlerce vatandaşın merakla beklediği VGM burs başvuru sonuçları, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçları, geçtiğimiz sene yeni yılın ilk günlerinde açıklanmıştı. Bu bilgiler dahilinde VGM burs başvuru sonuçlarının 2 Ocak Perşembe günü açıklanacağı söylenebilir.
İşte, öğrencilere verilecek olan aylık burs bedelleri...
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