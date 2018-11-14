VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Değerlendirme süreci başladı!
VGM burs sonuçları için beklenen süreç başladı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilecek olan aylık 250 liralık burs imkanı, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun açıkladığı sonuçların ardından sorgulanmaya başlandı. Peki, KYK burs imkanından faydalanmayan kişilerin yararlanabileceği VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
VGM burs sonuçları, 13 Kasım tarihinde açıklanan KYK'nın ardından araştırılmaya başlandı. KYK'nın burs imkanından yararlanamayan kişilerin hak elde edebileceği VGM bursu, aylık 250 liralık maddi destek sağlayacak. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçları, Lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) açıkladığı burs sonuçlarının değerlendirmeye alınacak. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, bu burstan faydalanabilecek.
Sonuçlar, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü yetkili personeli, bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvuru yapan adayı arayabilecek.
ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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