VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü(VGM) yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için geri sayım devam ediyor. VGM ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Şimdi ise gözler yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarında. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte VGM burs sonuçlarının açıklanmasına yönelik beklentiler de arttı. VGM’nin resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruda “Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktı.” İfadeleri kullanılmıştı.
BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanmıştı. Başvuruları kabul edilen yükseköğrenim öğrencilerine ekim ayı baz alınarak geriye dönük olarak bursları ödenmişti. Geçtiğimiz yılın takvimi göz önünde tutulduğunda VGM burs başvuru sonuçlarının ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor. VGM burs ücretleri, Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs imkanı veriliyor.
BURSLAR NASIL ALINACAK?
Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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