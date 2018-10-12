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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.10.2018 - 13:54, Son Güncelleme:

VGM burs başvurusu ne zaman bitecek? Başvuru şartları neler?

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VGM burs başvurusu ne zaman bitecek? Başvuru şartları neler?

Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafınfan karşılıksız burs veriliyor. 8 ay üzerinden aylık 250 lira olarak verilecek burs için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Henüz VGM bursu için başvuru yapmayan öğrenciler, başvurular için son tarihin ne zaman olduğunu ve başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, VGM burs başvurusu ne zaman bitecek? Başvuru şartları neler?

Ortaöğrenim Bursu, Yükseköğrenim Bursu ve Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu olmak üzere üç ayrı alanda verilen VGM bursu için başvurular devam ediyor. VGM'den burs alabilmek için kurum tarafından belirlenen şartları taşımak gerekiyor. İşte, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi VGM burs başvuruları hakkında tüm detaylar...

VGM, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteğini bu yıl da sürdürecek. 2018 - 2019 öğretim dönemi için yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül– 30 Ekim 2018 tarihleri arasında internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor. Ortaöğrenim bursu için ise son başvuru tarihi 17 Ekim olarak belirlendi.

VGM BURSU HAKKINDA DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM Yükseköğrenim Bursu Başvuru formunu doldurabilmek için öncelikle forma giriş yapılmalıdır. Yükseköğrenim Burs Başvurusu Giriş Ekranına giriş yapmak için tıklayınız.

Giriş Ekranında “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “T.C. Kimlik Numarası”, “Nüfus Cüzdanı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesi Açıklama Metni” alanları yer almaktadır. Bu alanları doldururken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

1- Bu alanlara girilen nüfus bilgileri öğrencinin nüfus cüzdanındaki/kimlik kartındaki bilgiler ile aynı olmalıdır. Aksi takdirde sistem uyarı vererek, yanlış giriş yapılan alana sizi yönlendirecektir. Özellikle isim bilgisi girilen alanlarda isimden önce ya da sonra boşluk bırakılmamaya dikkat edilmelidir.

2- Giriş Ekranındaki alanların tamamında büyük/küçük harf duyarlılığı yoktur.

3- Doğum Tarihi alanı iki farklı şekilde doldurulabilir. - ggaayyyy, gg.aa.yyyy, gg/aa/yyyy olacak şekilde gün, ay ve yıl arasına herhangi bir şey yazılmadan giriş yapılabileceği gibi gün, ay, yıl arasına nokta (.) ya da eğik çizgi (/) eklenerek giriş yapılabilir, - doğum tarihi alanının yanında yer alan takvime tıklanarak doğum tarihi seçilebilir,

4- Kimlik Türü alanında Nüfus Cüzdanı ya da Kimlik Kartı seçimi yapılarak, yapılan seçime göre kimlik türünde yazılı olan “Seri No” bilgisi girilmelidir. Seri numaralarda yer alan 0 (sıfır) ve O (büyük o harfi) ile 1 (bir) ise I (büyük ı harfi) ile karışabilmektedir. Seri numara girişlerinde bu duruma dikkat edilmelidir.

5- Giriş yapılmadan önce kişisel verilerin işlenmesi açıklama metni okunmalı ve onaylanmış olmalıdır. Kişisel verilerin işlenmesi açıklama metnini, başvuru giriş alanında güvenlik doğrulama alanı üstünde yer alan linke tıklayarak açabilir ve okuyabilirsiniz. Onaylama işlemini ise linkin yanında yer alan kutucuğu işaretleyerek yapabilirsiniz.

6- Güvenlik Kodu alanında “Ben Robot Değilim” tıklandıktan sonra açılan doğrulama ekranında görülen işlemler tamamlanmalı ve “DOĞRULA” butonuna basılmalıdır. Doğrulama ekranında doğru resimler seçilirse “Ben Robot Değilim” yanında yeşil çek işareti oluşur.

Eğer doğru resimler seçilmez ise siz doğru resimleri seçene kadar ekrandaki resimler yenilenecektir.

Emin olmadığınız resimleri doğrulama ekranının sağ alt köşesinde yer alan yenileme butonunu kullanarak değiştirmeniz mümkündür.

Doğrulama işlemini başarılı bir şekilde tamamlayıp 2 dakika içinde giriş butonuna basarak forma giriş yapılmazsa doğrulama işleminin baştan yapılması gerekir.

Giriş ekranındaki alanların tamamını doğru dolduran öğrenciler Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formuna giriş yapabileceklerdir. Yükseköğrenim Bursu Başvuru Formu beş bölümden oluşmaktadır. Bu bölümler,

1. Öğrencinin Nüfus Bilgileri
2. Öğrencinin Aile Bilgileri
3. Öğrencinin Okul Bilgileri
4. Öğrencinin Başvuru ve İletişim Bilgileri
5. Başvuru Onay’dır.

Bu adımların ardından başvuru formunu, aşağıdaki gibi “Seçilen Formatta Kaydet” üzerine tıklayarak pdf dosya formatında bilgisayarınıza kaydedebilir ya da yazdır butonuna basarak çıktısını alabilirsiniz.

VGM BURSU HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR  VE CEVAPLARI

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