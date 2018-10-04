VGM burs başvurusu için son gün ne zaman? Yükseköğrenim burs ücreti ne kadar?
Yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine burs veren VGM (Vakıflar Genel Müdürlüğü), 2018 başvurularını eylül ayının ortası itibariyle almaya başladı. Öğrencilerin burs başvurusunu yapmadan’Vakıflar Genel Müdürlüğü Hizmetlerinden Yararlanmak İsteyenler İçin Aydınlatma Metni’ ni okuyup onaylaması gerekiyor. Peki, VGM burs başvurusu için son gün ne zaman
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018 - 2019 öğretim dönemi için yükseköğrenim bursu başvuruları 15 Eylül– 30 Ekim 2018 tarihleri arasında internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınıyor. Başvurular bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden yapılabiliyor.
BURSLAR KAÇ AY ÖDENİYOR?
2018 - 2019 öğretim döneminde burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılacaktır.
KİMLER VGM BURSU ALABİLİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.
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