VGM burs başvuru sonuçları o süreçten sonra açıklanacak
VGM burs başvuru sonuçları, öğrencilik döneminde maddi destek almak isteyen birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvurusundan olumlu bir yanıt alamayan öğrencilerin faydalanabileceği Vakıflar Genel Müdürlüğü burs imkanı, sonuçları ile gündemde yer alıyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında kurumun vermiş olduğu bazı bilgiler
Öğrencilerin merakla araştırdığı VGM burs başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Hak kazanmaları halinde aylık 250 TL maddi destek alacak olan öğrenciler, kurumun yapacağı açıklamaları sorgulamaya devam ediyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, merakla beklenen o detaylar
VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN KRİTİK BİLGİ
VGM burs başvuru sonuçları, Lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) açıklayacağı burs sonuçlarının ardından açıklanacak. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, bu burstan faydalanabilecek.
Sonuçlar, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü yetkili personeli, bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvuru yapan adayı arayabilecek.
ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde
Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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