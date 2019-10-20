VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Yükseköğrenim burs başvurusu devam ediyor
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), her yıl olduğu gibi bu yıl da ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine ‘Ortaöğrenim Bursu’, üniversite öğrencilerine ise ‘Yükseköğrenim Bursu’ veriyor. VGM 2019-2020 eğitim öğretim dönemi burs başvuru süreci ortaöğretim öğrencileri için sona erdi ancak üniversite öğrencileri için süreç devam ediyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
VGM’nin( Vakıflar Genel Müdürlüğü) ortaöğretim bursu için başvurular, 9 Ekim’de sona erdi. Yükseköğretim için ise başvurular 30 Ekim’e kadar devam edecek. Başvuru işlemini geride bırakan ortaöğretim öğrencilerinin gözü kulağı sonuç duyurusunda. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvuru sonuçlarıyla ilgili şu açıklamada bulundu: Ortaöğrenim Burs Başvuruları sona ermiş olup, değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.
Burs Başvuruları Nasıl Değerlendirilir?
Yükseköğrenim Bursu:
- 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
- 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
- Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741) hükümleri gereği Türkiye’deki eğitim kurumlarında eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.
Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)’ye göre değerlendirilmekte ve açık kontenjanlar nispetinde burs bağlanmaktadır. Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili Kamu Kurumlarından yapılmaktadır. YAPILAN KONTROLLERDE BAŞVURU FORMUNDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERDEN BİRİNİN YANLIŞ/HATALI OLDUĞU TESPİT EDİLİRSE BURS BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİĞİNDEN BAŞVURU SIRASINDA BEYAN EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRU VE GÜNCEL OLMASI BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİDİR. Bu nedenle sizler için hazırladığımız ve başvuru formunda yer alan soruların cevaplanmasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini açıklayan “Burs Başvuru Kılavuzlarını” başvurunuzu yapmadan önce okumuş olmanız gerekmektedir. Her bir burs türü için ayrı ayrı hazırlanan “Burs Başvuru Kılavuzları”na internet sitemizden ve başvuru formuna giriş yaptığınız sayfa üzerinden erişmeniz mümkündür.
Burs Miktarı Ne Kadardır?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.
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