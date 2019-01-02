VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM sonuç tarihi verdi mi?
Yükseköğrenim öğrencilerine sekiz ay boyunca 250 liralık burs desteği verecek Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün (VGM), burs başvuru sonuçlarını ne zaman açıklayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan ortaöğretim burs sonuçlarının ardından beklentileri artan öğrenciler, yeni yılın girmesiyle birlikte araştırmalarına hız verdi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sekiz ay üzerinden, aylık 250 lira olarak verilen burslar için başvurularını tamamlayan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarih hakkında bilgi almak istiyor. Gözler şimdi, 2018-2019 eğitim dönemi VGM burs başvurularının değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçların açıklanmasında. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Bu yılki sonuç tarihi için bir açıklama yapılmadı ancak VGM burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanmıştı. Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilerimize bursları işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2017 ekim ayından itibaren geriye dönük olarak ödeme yapılmıştı. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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