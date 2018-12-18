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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.12.2018 - 15:42, Son Güncelleme:

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018-2019 eğitim dönemi yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. VGM Ortaöğrenim burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmış, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına yönelik beklenti bu gelişmenin ardından tavan yapmıştı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite eğitimi alan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvurularını geçtiğimiz aylarda tamamladığı VGM yükseköğrenim bursu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

2018 – 2019 Eğitim Yılı burs başvurularımız sona ermiştir. Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

??Başvuru sonuçlarınızı bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabildiğinden başvuru sonucunu mümkünse bilgisayar (masaüstü/laptop) üzerinden yapmanız önerilir.

BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yılki sonuç tarihi için bir açıklama yapılmadı ancak VGM burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanmıştı. Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilerimize bursları işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim 2017 ayından itibaren geriye dönük olarak ödeme yapılmıştı.

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