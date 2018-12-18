VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018-2019 eğitim dönemi yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. VGM Ortaöğrenim burs başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmış, yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarına yönelik beklenti bu gelişmenin ardından tavan yapmıştı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite eğitimi alan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvurularını geçtiğimiz aylarda tamamladığı VGM yükseköğrenim bursu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
2018 – 2019 Eğitim Yılı burs başvurularımız sona ermiştir. Ortaöğrenim burs başvuru değerlendirme işlemleri tamamlanmış olup yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemleri devam etmektedir. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.
??Başvuru sonuçlarınızı bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ancak akıllı telefon ve tabletlerde cihaz işletim sisteminin sürümünden kaynaklı sorunlar yaşanabildiğinden başvuru sonucunu mümkünse bilgisayar (masaüstü/laptop) üzerinden yapmanız önerilir.
YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu yılki sonuç tarihi için bir açıklama yapılmadı ancak VGM burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanmıştı. Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilerimize bursları işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim 2017 ayından itibaren geriye dönük olarak ödeme yapılmıştı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle