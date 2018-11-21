VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından sorgulanan ve merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrencilerin faydalanabileceği VGM bursu için bekleyiş sürüyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
VGM burs başvuru sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda açıklanan KYK burs başvuru sonuçlarının ardından tüm gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
TARİH BELLİ OLDU MU?
VGM burs başvuru sonuçları, Lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) açıkladığı burs sonuçlarının değerlendirmeye alınacak. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, bu burstan faydalanabilecek. Sonuçlar, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü yetkili personeli, bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvuru yapan adayı arayabilecek. Sonuçlar hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
BURS ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle