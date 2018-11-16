VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından, gözler bu kez bir diğer burs veren kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne (VGM) çevrildi. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan başvuru sürecinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen sonuçların ne zaman açıklanacağı, bu kapsamda beklenti içinde olan öğrencileri meraklandırıyor. Peki, VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından karşılıksız burs veriliyor. Sekiz ay üzerinden, aylık 250 lira olarak verilen burslar için başvurular yakın zaman önce bitti. Şimdi sonuçların açıklanacağı tarih, beklenti içine olan öğrencilerin odaklandığı konu oldu. İşte, 2018-2019 eğitim ve öğretim dönemi VGM burs başvuru sonuçları hakkında detaylar...
TARİH BELLİ OLDU MU?
VGM burs başvuru sonuçları, Lisans öğrencileri için Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) açıkladığı burs sonuçlarının değerlendirmeye alınacak. KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, bu burstan faydalanabilecek. Sonuçlar, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
Bu kapsamda Bölge Müdürlüğü yetkili personeli, bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvuru yapan adayı arayabilecek. Sonuçlar hakkında bir gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
BURS ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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