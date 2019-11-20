VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019-2020 eğitim dönemi yükseköğrenim ve ortaöğrenim burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte beklentileri artan öğrenciler, VGM sonuçlarına dair araştırmalarına hız verdi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Farklı kademelerde eğitimine devam eden, ihtiyaç sahibi öğrencilere sekiz ay boyunca burs desteği veren VGM'nin, bu yıl burs başvuru sonuçlarını ne zaman adayların erişimine açacağı merak konusu oldu. İşte, VGM burs başvuru sonuçları hakkında ayrıntılar...
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Ekim'de biterken, yükseköğrenim bursu başvuruları 30 Ekim'de tamamlandı. VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvuru sonuçlarıyla ilgili şu açıklamada bulundu: Ortaöğrenim Burs Başvuruları sona ermiş olup, değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.
KURUMDAN AÇIKLAMA
Başvuruların tamamlanmasının ardından VGM'den şu açıklama yapıldı;
"2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiş ve başvuru değerlendirme işlemlerine başlanmıştır.
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.
Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.
Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.
Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları’nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle