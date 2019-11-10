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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.11.2019 - 20:35, Son Güncelleme:

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019-2020 eğitim dönemi burs başvuruları, hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim için yakın zaman önce tamamlandı. Gözler şimdi VGM'nin yapacağı değerlendirmenin ardından, burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Eğitim hayatına devam eden ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere burs veren VGM, bu yıl dağıtacağı burslar için başvuru alımlarını kapattı. Burs için kuruma online şekile başvurularını yapan binlerce öğrenci, VGM'nin sonuçları erişime açmasını bekliyor. İşte, VGM burs başvuru sonuçları hakkında merak edilen ayrıntılar...

2019-2020 VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının kasım ayı içinde erişime açılabileceği tahmin ediliyor. VGM'nin internet sitesinde burs başvuru sonuçlarına ilişkin şöyle bir açıklama yapıldı;

"2019 – 2020 eğitim yılı burs başvurularımız sona ermiş ve başvuru değerlendirme işlemlerine başlanmıştır.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs alan ya da bu eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilerin Genel Müdürlüğümüze yapmış olduğu burs başvurusu var ise iptal edilecektir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınacaktır.

Ortaöğrenim burs başvuruları, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim burs başvuruları ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Burs başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılacaktır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere yapılacak işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerimizce bilgilendirmeler yapılacaktır.

Bölge Müdürlüklerimizce talep edilmesi halinde SOYBİS İzin Formları’nın öğrenciler (18 yaşından büyükler) ve öğrenciye bakmakla yükümlü kişiler tarafından doldurularak Bölge Müdürlüklerimizin bildirdiği süre içerisinde ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir."

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