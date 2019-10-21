VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019-2020 eğitim dönemi yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Ortaöğrenim burslarına yönelik açıklama kurum tarafından yapıldı. Gözler şimdi hem ortaöğrenim hem de yükseköğrenim bursu sonuçlarına ilişkin açıklamada. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite ve ortaöğrenim eğitimi alan başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerin başvurularını geçtiğimiz günlerde tamamladığı VGM bursu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, VGM bursu sonuçlarına dair ayrıntılar...
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Ekim'de biterken, yükseköğrenim bursu başvuruları 30 Ekim'de tamamlanacak. VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.
Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), burs başvuru sonuçlarıyla ilgili şu açıklamada bulundu: Ortaöğrenim Burs Başvuruları sona ermiş olup, değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacak.
BURS MİKTARI NE KADAR?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.
KİMLER BURS BAŞVURU YAPABİLİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.
Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.
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