VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurlarının ne zaman sonuçlanacağı ve sonuçların ne zaman açıklanacağı başvuru yapan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki VGM burs başvuruları hakkında son durum nedir?
Yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine burs veren Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019 başvurularını eylül ayının ortası itibariyle almaya başladı. Online olarak yapılacak başvuruların ne zaman biteceği ise bu kapsamda beklenti içinde olan öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Öte yandan VGM bursundan yararlanmak için gerekli şartlar da araştırılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2019-2020 öğretim dönemi için burs başvuru süreci tüm hızıyla devam ederken, öğrenciler de merak ettikleri sorulara internetten yanıt arıyor. İşte, VGM burslarına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar...
Ortaöğrenim bursu için başvurular; 09 Eylül - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğrenim bursu için başvuru tarihleri ise 15 Eylül - 30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.
ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
VGM'DEN ADAYLARA "BAŞVURU" UYARISI
VGM, burs başvurularının doğru bir şekilde yapılabilmesi için adaylara bazı uyarılarda bulundu. Adaylara; başvuru kılavuzlarını mutlaka okumaları ve sosyal medyadaki VGM bursu ile ilgili sahte sayfa ve hesaplara karşı dikkatli olmaları konusunda tavsiyelerde bulunuldu. VGM'nin uyarılarının tamamı şöyle;
"Geçtiğimiz eğitim dönemlerinde sosyal medyada ve internette Vakıflar Genel Müdürlüğü bursları ile ilgili yanlış haberler yapıldığı ve başvuru alma adı altında kişisel verilerin toplanması amacıyla sahte sayfa ve hesaplar yayınlandığı görülmüştür. Bu nedenle bu türden sahte haber, sayfa ve hesaplara itibar edilmemesi ve Genel Müdürlüğümüz bursları ile ilgili her türlü duyuru ve başvuru işlemlerinin www.vgm.gov.tr adresi üzerinden takip edilmesi gerektiği unutulmamalıdır.
BURS MİKTARI NE KADAR?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.
KİMLER BURS BAŞVURU YAPABİLİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.
Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.
Genel Müdürlüğümüz tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Bursu" ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu" için başvurular, 2019 - 2020 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr internet sitemizden üzerinden alınacaktır.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.
Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.
ÖĞRENCİLERE BURSLARI NASIL ÖDENİR?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır.
Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10’una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
BAŞVURUMU YAPTIKTAN SONRA NE YAPMALIYIM?
Başvurusunu tamamlayan öğrenciler burs başvuru sürelerinin tamamlanmasını beklemelidirler. Burs başvuru süreleri tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüklerimizce başvuru değerlendirme işlemlerine başlanacaktır. Değerlendirme işlemleri sırasında internet sitemiz üzerinden gerekli duyurular sizlerle paylaşılacaktır. Ayrıca değerlendirme işlemleri sırasında ilgili Bölge Müdürlüğü yetkili personeli tarafından bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz iletişim kanalları kullanılarak sizlere ulaşılabilir ve başvurunuzun değerlendirilmesi ile ilgili bazı belgeler istenebilir. İSTENEN BELGELERİN VERİLEN SÜRE İÇERİSİNDE BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLMEMESİ HALİNDE BURS BAŞVURUNUZ İPTAL EDİLİR. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları yine internet sitemiz üzerinden sizlere duyurulur.
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