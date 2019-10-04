VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen 'Ortaöğrenim Bursu' ile üniversite öğrencilerine verilen 'Yükseköğrenim Bursu' için başvurularda son viraja girildi. Gerekli işlemleri yaparak burs başvurusunu tamamlayan binlerce öğrenci de VGM'nin sonuçları ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019-2020 eğitim yılı için VGM burs başvuruları kısa süre içinde tamamlanacak. Maddi anlamda desteklenmek adına burs başvurusu yapan binlerce öğrenci, VGM burs başvuru sonuçlarına ilişkin ayrıntıları sorguluyor. İşte, VGM burs başvuru sonuçları hakkında tüm detaylar...
Ortaöğrenim bursu için başvurular; 09 Eylül - 09 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak. Yükseköğrenim bursu için başvuru tarihleri ise 15 Eylül - 30 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacak.
ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Ortaöğrenim bursu başvuruları 9 Ekim'de bitecekken, yükseköğrenim bursu başvuruları 30 Ekim'de tamamlanacak. VGM burs başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
BURS MİKTARI NE KADAR?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.
KİMLER BURS BAŞVURU YAPABİLİR?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.
Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin; Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.
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