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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.12.2018 - 10:53, Son Güncelleme:

VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Üniversite öğrencileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Burs başvurularını değerlendiren VGM, burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımında bulunacak. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ön lisans ve lisans öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının açıklanması ardından VGM burs başvuru sonuçlarına odaklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018 - 2019 öğretim dönemi için yüksek öğrenim bursu başvuruları 15 Eylül– 30 Ekim 2018 tarihleri arasında online sistem üzerinden alınmıştı. Başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri de arttı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bu yılki sonuç tarihi için bir açıklama yapılmadı ancak VGM burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanmıştı. Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilerimize bursları işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim 2017 ayından itibaren geriye dönük olarak ödeme yapılmıştı.

KYK BURSU ALAMAYANLAR YARARLANACAK

KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, bu burstan faydalanabilecek.  Sonuçlar, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.

Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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