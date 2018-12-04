VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Üniversite öğrencileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları için araştırmalarını sürdürüyor. Burs başvurularını değerlendiren VGM, burs almaya hak kazanan öğrencilere, her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımında bulunacak. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ön lisans ve lisans öğrencileri Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs sonuçlarının açıklanması ardından VGM burs başvuru sonuçlarına odaklandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018 - 2019 öğretim dönemi için yüksek öğrenim bursu başvuruları 15 Eylül– 30 Ekim 2018 tarihleri arasında online sistem üzerinden alınmıştı. Başvuru sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri de arttı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bu yılki sonuç tarihi için bir açıklama yapılmadı ancak VGM burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanmıştı. Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilerimize bursları işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim 2017 ayından itibaren geriye dönük olarak ödeme yapılmıştı.
KYK BURSU ALAMAYANLAR YARARLANACAK
KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrenciler, bu burstan faydalanabilecek. Sonuçlar, değerlendirme işleminin sona ermesinin ardından kurumun internet sitesi üzerinden yayımlanacak.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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