VGM burs başvuru sonuçları için tarih belli oldu mu?
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) 2018-2019 eğitim dönemi yükseköğrenim burs başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Yılın son günlerinin gelmesiyle birlikte beklentileri artan öğrenciler, VGM sonuçlarına dair araştırmalarına hız verdi. Peki, VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Türkiye'de eğitim hayatına devam eden ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere maddi destek veren VGM, desteklemelerine bu yıl da devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaöğretim burs başvuruları değerlendirilmiş ve burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenmişti. Gözler şimdi yükseköğrenim yani üniversite burs başvurularının sonuçlarında. İşte, konuya ilişkin detaylar...
YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu yılki sonuç tarihi için bir açıklama yapılmadı ancak VGM burs başvuru sonuçları geçtiğimiz yıl ocak ayında açıklanmıştı. Burs almaya hak kazanan yükseköğrenim öğrencilerimize bursları işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim 2017 ayından itibaren geriye dönük olarak ödeme yapılmıştı.
ÖDEMELER NASIL YAPILACAK?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler.
Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.
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