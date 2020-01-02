VGM burs başvuru sonuçları açıklandı! Burs miktarı değişti!

VGM burs başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. KYK bursu almayan öğrencilerin başvuruda bulunabildiği ve sonuçlarını merakla araştırdığı VGM burs başvuru sonuçları, kimlik bilgileri ile kolayca öğrenilebiliyor. İşte, VGM burs başvuru sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

VGM burs başvuru sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. TC Kimlik Numarası, ad, soyad, doğum tarihi ve baba adı bilgileri ile sonuçları görüntüleyebilecek.

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BURS MİKTARI ARTTIRILDI

26.12.2019 tarihli Genel Müdürlük makam oluru ile 2020 yılında burs miktarları artırılmıştır. 2020 Ocak ayından itibaren ortaöğrenim bursu 75,00 TL, yükseköğrenim bursu 300,00 TL ve yabancı uyruklu yükseköğrenim bursu ise 600,00 TL olarak ödenmeye başlanacaktır.

KİMLER VGM BURSLARINDAN FAYDALANAMAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere

yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.