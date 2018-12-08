Vezneciler davasında 12 sanığa kırmızı bülten
İSTANBUL Vezneciler’de, 7 Haziran 2016’da 6’sı polis 12 kişinin öldüğü Çevik Kuvvet otobüsüne yönelik bombalı saldırıya ilişkin davada, mahkeme heyeti silahlı terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın da arasında bulunduğu 12 firari sanık hakkında kırmızı bülten çıkarılması için işlem yapılmasına karar verdi.
İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya 5 tutuklu sanık ile bombalı saldırıda ölenlerin yakınları katıldı. Mahkeme heyeti, firari sanıklar PKK ‘nın üst düzey yöneticileri Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık, Abdullah Korhan, Şerafettin Yılmaz, Mehmet Şükrü Kahraman, Resul Sain, Ramazan Açıkyüz, Nuriye Kesbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran ve Elif Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine, tutuklamaya yönelik yakalama kararının infazı için kırmızı bülten çıkartılmasına hükmetti. Duruşma ertelendi.
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