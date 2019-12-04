"Vetodan memnunuz ama vekiller birden ‘hayır’cı oldu"

ARKADAŞLARIMIZ İTİRAZ ETMİŞTİ

“Bir torba yasa gelmişti, termik santrallarla ilgili düzenlemeler de vardı. Bizim arkadaşlarımız itiraz etti. Dinlemediler, dediler ki: ‘2.5 yıl daha erteledik.’ Erdoğan bunu veto etti. Veto ettiği için de memnunuz. Ama benim merak ettiğim şu: Burada el kaldırıp illa geçsin diyenler birdenbire döndüler. ‘Yaşasın reis, bravo reis’ demeye başladılar. Sen diyordun ki, ‘Ben buna evet diyeceğim.’ Sonra birdenbire hayırcı oldun, CHP’nin saflarına geldin. Bunların bağımsız iradeleri yok. Erdoğan demiş ki büyük ihtimalle, ‘Sen önce buna ‘evet’ de, sonra veto edeyim, beni göklere çıkar, ne kadar güzel iş yaptık de’. Yani iyi polis-kötü polis. Olmaz arkadaşlar, parlamentonun saygınlığına düşen gölgedir.

52 MİLYON TOPLANDI

Beşiktaş’ta bir patlama olmuştu 2016 yılında. 39’u polis, 7’si sivil 46 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Onlar içinde bağış kampanyası açıldı. O para ne oldu? Toplanan para 52 milyon lira. Soruyorum o para nereye gitti? 15 Temmuz şehit ve gazileri için para topladılar. O para nereye gitti? Bir belge açıklamak isterim. 46 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 2016 terör saldırısında çocuğu hayatını kaybeden aileye aylık bağlıyorlar. 121 TL 96 kuruş. 51 milyon topluyorlar, bağladıkları aylık 121 TL 96 kuruş.

ONU DA İSPAT EDECEĞİZ

Tank Palet Fabrikası’nı da sormuştum. Fabrikanın değeri kaç lira biliyor musunuz? 20 milyar dolar. Avrupa’nın en büyük tank entegre tesisi. Bunu da Katar’a ve Erdoğan’ın akrabalarına verdiler. Soru sormuştum Erdoğan’a ‘Talip Öztürk kimdir’ diye. Erdoğan ailesi Türk savunma sanayini ele geçirmek istiyor. Ciddi bir iddia. Bütün belgeleri olan bir iddia. BMC’nin ortaklarından birisi de bu. Tank Palet Fabrikası’nı verdiler. Bunu satmadılar, ben de biliyorum. İhalesiz 25 yıllığına Ethem Sancak’ın BMC’sine veriyorlar.

İŞÇİYE GELİNCE Mİ PARA YOK?

Asgari ücret görüşmeleri başladı. Güzel bir şey oldu. 39 yıl sonra 3 işçi sendikası konfederasyonu bir araya geldi. Bunu ben işçi sınıfının hareketi açısından çok değerli buluyorum. Şu anda asgari ücret dedikleri rakam açlık sınırının altında. Türk-İş, 2 bin 578 TL

olsun diyor. Aslında bunun normali 2 bin 600 TL civarı olması gerektiğidir. Ama ben adım gibi eminim sendikalara ‘İstiyorsunuz haklısınız ama para yok’ diyecekler. Bizim sendika başkanları da umarım bu palavraya inanmazlar. İşçiye gelince mi para yok?

SİZİN BİLDİĞİNİZİ BEN DE BİLİYORUM

‘Adil Öksüz nerelerde biliyoruz’ diyorlar. Sizin bildiğinizi biz de biliyoruz. Git yakala getir; niye getirmiyorsun? Kontrollü darbe olduğunu, araştırma komisyonunda bütün belgeleriyle, muhalefet şerhi ile koyduk. Şimdi raporu yayınlamıyorlar. Allah’ın lütfu olarak gördüler 15 Temmuz darbe girişimini. Ne yaptılar? 20 Temmuz’da sivil darbe yaptılar. Bütün dünya biliyor. Haksız, hukuksuz bir sürü uygulamayı AYM iptal etti. Sonra da ‘Bu ülkede adalet var’ diyeceğiz.”

İSTANBUL’UN FETHİ NEREDE KUTLANACAK

Değerli arkadaşlarım Ahilik Haftası her yıl Kırşehir’de kutlanır. Ama gelin görün ki Kırşehir Belediye Başkanlığı’nı CHP aldı ve bunları telaş aldı, Ahi Evran’ı nerede kutlayacağız. Ne yapalım, Konya’da kutladılar Ahi Evran’ı. Şimdi merak ediyorum İstanbul’un fethini nerede kutlayacaklar? Herhalde İstanbul’un fethini de Bursa’ya alırlar. Siyaseti bu kadar düzeysiz noktaya getiren anlayışı görüyor musunuz? Yazık, günah bu memlekete.

DEMİRTAŞ’A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Selahattin Demirtaş bir siyasal partinin genel başkanlığını yaptı. Haksız ve hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ demesidir. Demokrasiyi savunduk ama hepimiz için savunduk. İnsan haklarını savunduk, hepimiz için savunduk. Adalet sadece benim değil, benim gibi düşünmeyenler için de geçerli. Benim rakibim olan siyasi partilere haksızlık yapıldığı zaman karşı çıkmam benim insanlık görevimdir. Selahattin Demirtaş beraat ediyor, başka davadan alelacele yargılayıp mahkûm ediyorlar. Selahattin Bey rahatsızlanmış ve gecikilerek hastaneye kaldırılmış. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.