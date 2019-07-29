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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
29.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Veterinerler TOKİ’ye başvurdu: 81 ilde barınak yapın

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Veterinerler TOKİ’ye başvurdu: 81 ilde barınak yapın

Veteriner hekimler, sadece İstanbul ve Ankara’da 800 bine yakın sokak hayvanı bulunduğunu belirterek, “Sorun büyük. Bu sorun ancak sağlık şartları düşünülmüş, halka açık kalıcı barınaklarla çözülebilir. Bunu da 81 ilde TOKİ yapabilir. Projemizi hazırladık ve başvurumuzu yaptık” dedi.

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Hüseyin Tanrıverdi Hürriyet’e şunları söyledi: “Kalıcı hayvan barınaklarının ülke genelinde eksikliği her geçen gün daha fazla hissedilmeye başladı. Başta Ankara, İstanbul, İzmir gibi şehirler olmak üzere tüm Türkiye genelinde ciddi bir kalıcı hayvan barınağı problemi ile karşı karşıyayız. Belediyeler, ilgili kamu kurumları sokaklarda yaşamak zorunda kalan hayvanlara yönelik çalışmalarda yetersiz kalıyor. Örneğin hayvanlar kalıcı olmayan geçici barınaklarda tedavileri tamamlanıp tekrar sokaklara bırakılıyor. Birçok belediye, hayvan hakları, hayvan sağlığı ve hayvanların yaşama hakları ile ilgili yeterli bütçeyi ayırmıyor. Bu da sorunlara sebep oluyor. Sadece Ankara’da 200 bine yakın sokak hayvanı olduğu tahmin ediliyor. İstanbul’da ise bu rakam 3-4 katı fazla. Sayı Türkiye çapında çok yüksek, sorun büyük.

TOKİ’YE BAŞVURU YAPILDI

Vatandaşların itidalli davranmaları sonucunda en azından şu anda, herhangi bir kriz veya büyük sorunlar ortaya çıkmıyor. Fakat bu durum her zaman böyle olmayacak, olmuyor da. Hayvanların yaşam haklarına saygı göstermeliyiz. Onların da sağlıklı, temiz, hijyenik ortamlarda hayatlarını sürdürmeleri, düzenli beslenmeleri hakları. Peki ne yapacağız? Madem belediyeler çeşitli nedenlerle sokak hayvanları için yeterince bütçe ayıramıyor, o zaman 15 yıldan fazla zamandır milyonlarca konut, dükkân, AVM, stadyum, spor salonu, okul, hastane yapan TOKİ, 81 ilde kalıcı barınak yapsın. Örneğin, belediye 5 bin hayvan kapasiteli bir barınağı 3 milyon liraya yapabiliyorsa, TOKİ bunu tüm ülkeye uygulayacağı için maliyet yarıdan fazla düşecektir. Bunun için bir proje başlatalım. Devlete ait kullanılmayan arsalarda, içinde sağlık kompleksi olan, tam donanımlı, düzenli beslenebilecekleri, hijyenik, barınaklar yapalım. Hayvanseverlerin görüşlerine önem vererek projemizi hazırladık. TOKİ’ye başvurumuzu da yaptık. İşe, 81 ilde şehir dışlarına 81 barınak yaparak başlayabiliriz. Bir barınakta 15 bin hayvan yaşatabilsek, 1 milyon 215 bin hayvanımızı sağlıklı, hijyenik bir ortamda yaşatabiliriz. Bu da çok ciddi bir rakam demek.

KOMİSYON KURULSUN

Tüm şehirlerimizdeki veteriner hekimlerimizle elimizi taşın altına koymaya hazırız. Barınak projelerini, sağlık şartlarını, hayvanların durumlarını planlamaya hazırız. TOKİ ile birlikte ortak bir komisyon kuralım. Çalışmalara başlayalım. Bu barınaklar halka da açık olsun, gelsinler buralardan hayvan sahiplenebilsinler. 81 ile 81 Barınak Projesi ile bu çalışmaya start verelim. İleride bu sayı arttırılabilir. Buraları hayvansever insanlarımızın denetimlerine de açabiliriz.”

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