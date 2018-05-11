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    Veteriner hekimler Muharrem İnce'den özür bekliyor

    ESKİŞEHİR (İHA)
    11.05.2018 - 10:02 | Son Güncelleme:

    Eskişehir - Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’den "Veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağız" açıklaması sebebi ile veteriner hekimleri olarak özür beklediklerini söyledi.

    Kızılinler, İnce'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, "Veterinerden TÜBİTAK Başkanı yapmayacağız" dediğini hatırlattı. Bu açıklamadan büyük üzüntü duyduklarını belirten Eskişehir-Bilecik Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, İnce’nin yaptığı açıklamanın veteriner hekimler camiasını rencide ettiğini belirtti.

    Başkan Kızılinler, "Muharrem İnce’nin yaptığı açıklama Türkiye’de 30 bin mensubu olan veteriner hekimler camiası olarak bizi rencide etmiştir. Çünkü Muharrem İnce’nin bahsettiği TÜBİTAK hiçbir meslek grubunun tekelinde değildir. Muharrem İnce belki bilmez ama Türkiye’deki ilk klonlama TÜBİTAK’taki bilim adamlarıyla birlikte veteriner hekimler tarafından yapılmıştır. Bilimsel dayanağı olmadan Muharrem İnce’nin sadece liyakati olmayan insanların bir yerlere getirilmeyeceğini açıklamak için veteriner hekimlik mesleğini fütursuzca örnek vermesi bizleri üzmüştür. Türkiye’de ki veteriner hekimler teşkilatı olarak Muharrem İnce’den Ankara’da ki merkez konsey başkanlığımıza bizzat giderek özür dilemesini bekliyoruz. Veteriner hekim teşkilatı adına kendilerine üzüntülerimizi ifade ediyoruz" diye konuştu.

    Etiketler: gündem
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