Vestel Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir? Direk Operatöre Bağlanma Ve İletişim No

Vestel Türkiye de üretim yapan firmalar arasında yer almaktadır. Vestel beyaz eşya, elektrikli ev aletleri ve cep telefonu gibi elektronik ürünlerin üretimini yapmaktadır. Vestel markalı ürünlerle ilgili bilgi almak ya da alınan ürünle ilgili çeşitli işlemler için Vestel müşteri hizmetleri ile iletişime geçilebilir. Vestel müşteri hizmetleri alınan ürünle ilgili bilgi ya da sorun yaşanması halinde sorun çözümü için müşteriye destek sağlamaktadır.

Vestel Müşteri Hizmetleri

Vestel müşteri hizmetleri müşteriden gelen çağrı ve maillere cevap vermektedir. Bu çağrılar, bilgi almak, istenilen ürün birilerini öğrenmek, satın alınan ürün kurumu, sorunları bildirme gibi konularda olmaktadır. Vestel müşteri hizmetleri müşterinin yaşadığı sorunu en kısa sürede çözümleme stratejisi ile çalışmaktadır. Ürün almak isteyen kullanıcı ise müşteri hizmetleri aracılığı ile ürün ve satın alma işlemleri hakkında detaylı bilgi edilebilmektedir. Müşteri hizmetleri Vestel tarafından üretilen ürünler ve hizmetler hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap vermektedir.

Vestel Müşteri Hizmetleri Numarası

Vestel müşteri hizmetlerine ulaşmak ve bilgi almak için çağrı merkezi numarası aranabilir. Vestel müşteri hizmetleri çağrı merkezine +90-850-222-4123 numaralı hatlardan ulaşılmaktadır. Ayrıca whatsapp üzerinden müşteri hizmetlerine ulaşmak ta mümkün olmaktadır

Vestel müşteri hizmetleri whatsapp çağrı merkezi telefon numarası: 0536 075 4 123 ile Vestel müşteri hizmetlerinin sunduğu hizmetlerden faydalanmak mümkün olmaktadır.

Vestel Müşteri Hizmetleri Direk Operatöre Bağlanma

Vestel müşteri hizmetleri numaralarını arayarak direk operatöre bağlanmak mümkün olmaktadır. 850 222 4123 numaralı çağrı merkezini arayarak müşteri hizmetleri ile iletime geçmek mümkün olmaktadır. 0536 075 41 23 numaralı Vestel whatsapp hattı ile direk olarak müşteri hizmetleri ile iletişime geçmek mümkün olmaktadır.

Vestel web sitesi üzerinden canlı destek ile de müşteri hizmetlerine ulaşmak mümkün olmaktadır. Burada ise müşteri hizmetlerine ulaşma nedenleri kategoriler halinde sunulmaktadır. Bu kategorileri işaretleyen müşteri kısa sürede ilgili müşteri temsilcisine ulaşabilmektedir. Bu kategorilerde kurulum bakım, ürün seçme, alınan ürün hakkında bilgi alma gibi çeşitli konular yer almaktadır. Kategori seçilerek konuya hakim olan müşteri temsilcisi ile direk iletişime geçilmektedir. İletişim formu doldurarak müşteri hizmetleri ile iletişime geçilmek mümkündür. Bulunulan şehirde yer alan Vestel bayii iletişim kanalları ile de müşteri hizmetlerinin sunduğu hizmet detaylarından faydalanmak mümkün olmaktadır.

Vestel Müşteri Hizmetleri İletişim ve Adres

Vestel müşteri hizmetleri genel merkezi Manisa da bulunmaktadır. Ancak her şehirde çeşitli çağrı merkezi içerisinde Vestel müşteri hizmetleri bölümleri bulunmaktadır.

Vestel müşteri hizmetleri numarası olan 850 222 41 23 hattı arayarak müşteri hizmetlerine ulaşılabilir. Müşteri Hizmetleri iletişimi için 0536 075 41 23 numaralı whatsapp hattı da bulunmaktadır. Vestel bayileri iletişim bilgileri ve adresleri ile de müşteri hizmetleri desteğine ulaşılabilir. Türkiye genelinde her şehirde yetkili servis ve bayiler bulunmaktadır. Bu bayiler ile iletişime geçerek te müşteri hizmetleri çalışma kapsamında olan konularda destek almak mümkün olmaktadır.

Vestel Hakkında

Vestel ilk üretim işlemlerini 1984 yılında başlatmıştır. 1994 yılından bu yana Zorlu Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. 18 i yurt dışında olmak üzere toplamda 28 Vestel şirketi ile hizmetlerini sunmaktadır. Elektronik cihazların tasarımı ve üretiminde teknolojinin gelişmelerinden faydalanmaktadır. Genel merkezi Manisa da bulunan Vestel Türkiye'nin birçok noktasında satış ve servis hizmetlerini sunmaktadır. Vestel müşteri hizmetleri genel merkezi de Manisa da bulunmaktadır. Son yıllarda cep telefonu üretimi ile de ön plana çıkmaktadır. Vestel yerli marka olarak yerli üretim olarak sunduğu ürünlerin satışı ve satış sonrası gerekli müşteri hizmetleri çalışmalarını da sürdürmektedir.