Verimlilik seferberliği çağrısı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, üniversiteleri, kamu kuruluşlarını, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını ‘Verimlilik seferberliği başlatmaya’ davet etti.
Türkiye Verimlilik Vakfı’nın düzenlediği Verimlilik Teknoloji Fuarı’nda konuşan Oktay, özetle şunları söyledi: “Sanayide daha az kaynakla daha çok üretmenin bunu yaparken doğayı kirletmemenin gayreti içindeyiz. Verimlilik artışı için sektörler arası teknoloji transferi ve paylaşımını önemsiyoruz. Üniversitelerimizin, bilimsel araştırma kuruluşlarımızın ve özel sektörümüzün desteklenmesi başta olmak üzere, bizi bu hedefe götürecek tüm yolları sonuna kadar açık tutmakta kararlıyız. Bu doğrultuda üniversitelerimizi, kamu kuruluşlarımızı, meslek örgütlerini ve sivil toplum kuruluşlarını ‘verimlilik seferberliği’ başlatmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sürecinde dijital, çevreye ve insana duyarlı’ bir seçim kampanyası yöntemi izleneceğini açıklamıştır. Açıklanan dijital seçim kampanyası, kaynakları verimli kullanmanın, çevreye ve insana saygının somut bir örneği olacaktır.” Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da “Büyük veri, nesnelerin interneti, otonom robot teknolojileri, akıllı sensörler ve eklemeli imalat gibi alanlarda yeni ürün ve yazılım geliştiren KOBİ’lere işletme başına 1 milyon liralık proje desteği vereceğiz” diye konuştu.
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