Vergi dairesi iddianamesinde 50 şüpheli
Ankara'da vergi dairesi patlamasına ilişkin hazırlanan iddianamede, bombalı saldırının detayları yer aldı.
Aralarında ABD’nin toplam 12 milyon dolar ödül koyduğu PKK’nın 3 tepe yöneticisinin de bulunduğu 50 şüpheliye dava açıldı. Bombanın, taşıtlar vergisinin son ödeme günü olan 31 Ocak’ta patlatılmak istendiği, ancak başarılı olamayınca ertesi gün eylemin düzenlendiği ortaya çıktı.
KARAYILAN, BAYIK VE KALKAN DA LİSTEDE
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, iki kişinin yaralandığı, 1 Şubat 2018’deki tarihinde Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi’nde yaşanılan bombalı saldırıya ilişkin sürdürdüğü soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın hazırladığı iddianamede, 7’si tutuklu 50 şüpheli yer aldı. Şüpheliler arasında Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Salih Müslim gibi PKK’nın 32 üst düzey yöneticisi de yer aldı. Şüphelilere “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma, terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” suçlarından ceza talep edildi.
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