‘’Vergi bölümünde yanlış anlama var’’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘’Vergi bölümünde yanlış anlama var’’
GeriGündem ‘’Vergi bölümünde yanlış anlama var’’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
26.03.2019 - 14:51, Son Güncelleme:

‘’Vergi bölümünde yanlış anlama var’’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘’Vergi bölümünde yanlış anlama var’’

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde yer alan AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım röportajı ile ilgili bir düzeltme yaptı.

Özkök’ün açıklaması şöyle:

Binali Yıldırım’la ilgili yazımın İstanbul vergileri ile ilgili bölümü kısaltılırken sanki, “İstanbullu’dan daha fazla vergi alınacakmış” gibi bir anlam çıkmış.

Yıldırım’ın o bölümdeki sözleri şöyleydi:

İSTANBUL EKONOMİSİNİ BÜYÜTÜP TOPLANAN VERGİYİ DE BÜYÜTECEĞİZ

“İstanbul’un milli gelirdeki payını 242 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkarırken, Avrupa’nın 10’uncu büyük ekonomisi olacak. 500 binden fazla istihdam doğacak, ihracat 78 milyar dolardan 125 milyar dolara çıkacak. Şehirde taksiciden küçük esnafa herkesin geliri artacak. Şehir ekonomisi büyüdükçe, gelirleri ve dolayısıyla İstanbul’da topladığımız verginin miktarı da artacak. Türkiye’de vergilerin yüzde 49’unu toplayan İstanbul, bu vergilerden yüzde 10 pay alıyor. İstanbul’un vergiden aldığı payının da artması lazım.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meteoroloji uyardı: Soğuk hava geliyor

Eski milli futbolcu İsmail Demiriz'e FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası

Çiftlik Bank'la ilgili son dakika gelişmesi: 75 bin yıla kadar...

İğrenç olay! 13 kişi tutuklandı, aralarında anne ve babası da var