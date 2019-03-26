‘’Vergi bölümünde yanlış anlama var’’
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde yer alan AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım röportajı ile ilgili bir düzeltme yaptı.
Özkök’ün açıklaması şöyle:
Binali Yıldırım’la ilgili yazımın İstanbul vergileri ile ilgili bölümü kısaltılırken sanki, “İstanbullu’dan daha fazla vergi alınacakmış” gibi bir anlam çıkmış.
Yıldırım’ın o bölümdeki sözleri şöyleydi:
İSTANBUL EKONOMİSİNİ BÜYÜTÜP TOPLANAN VERGİYİ DE BÜYÜTECEĞİZ
“İstanbul’un milli gelirdeki payını 242 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkarırken, Avrupa’nın 10’uncu büyük ekonomisi olacak. 500 binden fazla istihdam doğacak, ihracat 78 milyar dolardan 125 milyar dolara çıkacak. Şehirde taksiciden küçük esnafa herkesin geliri artacak. Şehir ekonomisi büyüdükçe, gelirleri ve dolayısıyla İstanbul’da topladığımız verginin miktarı da artacak. Türkiye’de vergilerin yüzde 49’unu toplayan İstanbul, bu vergilerden yüzde 10 pay alıyor. İstanbul’un vergiden aldığı payının da artması lazım.”