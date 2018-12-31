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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
31.12.2018 - 11:05, Son Güncelleme:

Veresiye talebi reddedilince silahla dönüp, sigaraları gasp etti

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Veresiye talebi reddedilince silahla dönüp, sigaraları gasp etti

DÜZCE’de girdiği bakkaldan veresiye sigara talebi reddedilen bir kişi, kısa süre sonra elinde silah ve bıçakla geri geldi. Raflardaki sigaraları alıp kaçan soyguncu, olaydan sonra bakkala gelerek, inceleme yapan polisleri karşı kaldırımdan gözetlerken yakalandı.

Olay sabah saatlerinde Uzunmustafa Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. erken saatte bakkal dükkanını açtı. Kısa süre sonra Nahit K. bakkala girerek, veresiye sigara istedi. Ancak ret yanıtı aldı. Bakkaldan çıkan Nahit K., kısa süre sonra ise elinde silah ve bıçakla geri döndü. Bakkaldan silah ve bıçak tehdidiyle kasadaki para ila sigaraları vermesini söyledi. E.K.'nin kasada para olmadığını söylemesi üzerine Nahit K., raftaki sigaraları alıp kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, soyguncunun karşı kaldırımdan bakkalı gözetlediği görüldü. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya başladı. Bunun üzerine başlayan kovalamaca sonunda polis, bir evin bahçesinde sıkıştırdığı şüpheliyi olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalandı. Nahit K., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Sabah oğlunun bakkalı açtığını söyleyen Taner Karslıoğlu, "Benim çocuk marketi açıyor. Evsiz ve sokaklarda yattığını öğrendiğimiz bu şahıs gelip, veresiye sigara istiyor. Çocuk veresiye sigara vermiyor. 15 dakika sonra tekrar geri geliyor. Silah ve bıçak çekerek paraları istiyor. Çocuk paraları kasada sakladığı için göremiyor. Bu kez poşete ne kadar sigara varsa doldur diyor. Sonra havaya iki el ateş edip kaçıyor" dedi.

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