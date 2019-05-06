Verecekleri kararla tarihe geçecekler
CHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul seçimleriyle ilgili “YSK’da hukuka bağlı yargıçlar olduğuna inanıyorum. Demokrasiyi, sandığı koruyacak olanlar da onlardır. Verecekleri kararla tarihe geçecekler” dedi.
Erkek, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:
DEDİKLERİMİZ DOĞRU ÇIKTI
“AK Parti, itiraz başvurusunda 46 bin 426 seçmenin ‘usulsüz oy kullandığını’ iddia etti. İlçe seçim kurullarında yapılan araştırmalarda bunlardan sadece 766’sı incelemeye uygun bulundu. Baştan beri dediklerimizin hepsi doğru çıktı. Bunların hepsi düşülse bile fark 13 bin civarı. Yani bu itiraz çökmüştür, hukuken bu konu bitmiştir. AK Parti’nin itiraz ettiği sandıkların tamamında AK Parti ve MHP sandık kurulu üyeleri ve müşahitler görev yapmışlar, sandık başı iş ve işlemlerine karşı tek bir şikâyet ve itirazda bulunmamışlardır. Ben YSK’nın olağanüstü itirazların tümünü reddedeceğine inanıyorum. Hukuken aksi mümkün değil. Normalleşmeye ihtiyacımız var.
1 OYLA SEÇİM KAZANILIR
(Ömer Çelik’in ‘CHP’de Yassıada zihniyeti devam ediyor’ sözleri) Yassıada, CHP zihniyeti değildir. Asıl bugün yapılan sandığa darbedir. Demokrasilerde 1 oyla bile seçim kazanılır. Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları da o amaçladır. Ağır baskı ile siyasi karar çıkarmaya çalışıyorlar.”
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