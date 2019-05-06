Verecekleri kararla tarihe geçecekler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriVerecekleri kararla tarihe geçecekler
GeriGündem Verecekleri kararla tarihe geçecekler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
06.05.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Verecekleri kararla tarihe geçecekler

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Verecekleri kararla tarihe geçecekler

CHP’nin Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul seçimleriyle ilgili “YSK’da hukuka bağlı yargıçlar olduğuna inanıyorum. Demokrasiyi, sandığı koruyacak olanlar da onlardır. Verecekleri kararla tarihe geçecekler” dedi.

Erkek, Hürriyet’e özetle şunları söyledi:

DEDİKLERİMİZ DOĞRU ÇIKTI

“AK Parti, itiraz başvurusunda 46 bin 426 seçmenin ‘usulsüz oy kullandığını’ iddia etti. İlçe seçim kurullarında yapılan araştırmalarda bunlardan sadece 766’sı incelemeye uygun bulundu. Baştan beri dediklerimizin hepsi doğru çıktı. Bunların hepsi düşülse bile fark 13 bin civarı. Yani bu itiraz çökmüştür, hukuken bu konu bitmiştir. AK Parti’nin itiraz ettiği sandıkların tamamında AK Parti ve MHP sandık kurulu üyeleri ve müşahitler görev yapmışlar, sandık başı iş ve işlemlerine karşı tek bir şikâyet ve itirazda bulunmamışlardır. Ben YSK’nın olağanüstü itirazların tümünü reddedeceğine inanıyorum. Hukuken aksi mümkün değil. Normalleşmeye ihtiyacımız var.

1 OYLA SEÇİM KAZANILIR

(Ömer Çelik’in ‘CHP’de Yassıada zihniyeti devam ediyor’ sözleri) Yassıada, CHP zihniyeti değildir. Asıl bugün yapılan sandığa darbedir. Demokrasilerde 1 oyla bile seçim kazanılır. Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları da o amaçladır. Ağır baskı ile siyasi karar çıkarmaya çalışıyorlar.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Cumhurbaşkanı şehit babasını aradı: 'Kanları yerde kalmadı, onların da hakkından geldik'

Şehit Yüzbaşı Celalettin Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Usulsüzlük soruşturması: 43 şüphelinin FETÖ ile irtibatı tespit edildi

Yer: İstanbul.... Canını hiçe saydı, kadını kurtardı