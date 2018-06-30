Verdiği talimata 81 ilde protesto

CHP Ankara İl Başkanlığı önündeki toplantıya, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Parti Meclis Üyesi Semra Dinçer ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Güvener, “Biz Çanakkale’de gözünü kırpmadan düşmana göğsünü siper eden bir geleneğin temsilcileriyiz. Cennet vatan için kanlarını döken şehitlerin, Kuvayı Milliye’nin partisiyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticileri olarak, bu vatan bizim, bu şehitler bizimdir. Bu şehitlerin cenazelerinde olacağız. Buna engellemeye hiç kimsenin gücü yetmez” dedi. İstanbul’daki protesto da Şişhane Meydanı’nda gerçekleşti. CHP İstanbul İl Yönetimi “Terörün kökünün kazınması ve bir daha şehitlerimizin gelmemesi en büyük arzumuzdur. Ancak şehit cenazeleri olması durumunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da örgütlerimiz tam kadro halinde orada şehitlerimizin huzurunda olacaklardır” diye açıklama yaptı.



Diğer illerde de CHP İl Başkanlıkları yaptıkları açıklamayla Bakan Soylu’yu protesto etti.



AK PARTİ'Lİ YAZICI: BUNU KONUŞUR DEĞERLENDİRİRİZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Meclis’te Soylu’ya ilişkin soru yanıtlarken, “Bizim içimizden bir arkadaş, bakan düzeyinde, söylediği ortam, hangi olayla ilgili bunları ifade ettiğini de değerlendirme yaparken dikkate almak gerekir. Dolayısıyla hem siyasal hem demokratik kriterler açısından bunu konuşur, değerlendiririz” dedi.