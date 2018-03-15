Veraset İntikal Vergisi (VİV) ödemesi çıkmasa bile beyanname vermek zorunlu mu?

Vatandaşların yanıtını en çok merak ettiği vergi konularının başında Veraset İntikal Vergisi ve bu vergi ile ilgili detaylar geliyor. Veraset intikal işleri ilgili uğraşan kişiler, bazı konularda bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. İşte Veraset İntikal Vergisi hakkında merak edilen birkaç soru ve cevabı...

VİV ödemesi çıkmasa bile beyanname vermek zorunlu mu?

Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde, intikal eden malların değerleri toplamı istisna haddi altında kalsa dahi mirasçıların beyanname vermesi gerekiyor. Diğer suretle (bağış, hediye vb.) meydana gelen ve değerleri toplamı istisna hadlerinin altında kalan ivazsız (karşılıksız) intikaller (geçişler) için beyanname verilmez.

Vefat eden murisin borçları VİV beyannamesinden düşülebiliyor mu?

Veraset yoluyla meydana gelen mal intikallerinde (geçişlerde), vefat etmiş olan murisin geçerli belgelere dayanan borçları ile vergi borçları, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara isabet eden borçlarla yabancı memleketlerde bu mallar dolayısıyla ödenen veraset ve intikal vergileri (ancak, söz konusu borçlar ve vergiler beyan edilen malların değerini geçemiyor), cenazenin donanımı ve gömülmesi için yapılan giderler veraset ve intikal vergisi matrahının tespitinde indirilmesi kabul ediliyor (VİV Md. 12). Bu borç ve masrafların matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, mükelleflerin bunları beyannamenin ilgili bölümünde göstermeleri ve bunlara ilişkin geçerli belgeleri beyannameye eklemeleri de gerekmekte.