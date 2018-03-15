Veraset İntikal Vergisi (VİV) hangi sürelerde ödenir? Mirasçılar ne kadar vergi öder?

Vatandaşlar veraset intikal işleri ilgili bazı konularda bilgi edinmek için internette araştırma yapıyor. İşte Veraset İntikal Vergisi hakkında cevabı en çok merak edilen birkaç soru ve cevapları...

VİV hangi sürelerde ödenir?

Tahakkukundan itibaren üç yılda; her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenir. Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar (VİV Md. 9/3) beyanname verilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

Mirasçılar ne kadar vergi öder?

Vefat sonrası çocuklara (ve eşe) veraset yoluyla intikallerde (geçişlerde) vergi oranı bağış yoluyla intikaldeki orana göre daha düşük. Ayrıca vefat sonrası mirasçılara geçen mallar için istisnalar daha yüksek. Evlatlıklar dâhil, füruğ (altsoy) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 2017 için 176.600 lira, füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 2017 için 353.417 lira istisna tutarı var (VİV Md. 4/b). Vefat sonrası intikal için vergi oranları yüzde 1’den başlayıp, malların değerinin artmasıyla birlikte yüzde 3, yüzde 5, yüzde 7 ve yüzde 10’a kadar yükseliyor.

Miras kalan tablo, kılıç ve madalyalar için VİV var mı?

Veraset yoluyla intikal eden ev eşyası ile murise ait kişisel eşyalar ve aile hatırası olarak korunan tablo, kılıç, madalya gibi eşyalar için VİV ödenmiyor.

Eşe alınan hediye için de vergi var mı?

Malların herhangi bir suretle ivazsız (karşılıksız) bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde veraset ve intikal vergisi ödenmesi gerekmekte. Sevdiklerine, yakınlarına hediye vermeyi düşünenler için vergi sınırı şöyle: Hediyelerin bedeli eğer 2017 için 4.068 (VİV Md. 4/d) lirayı aşmışsa, hediyeyi alan için veraset ve intikal vergisi var.

Vergi oranları yüzde 10’dan başlayıp yüzde 30’a kadar yükseliyor. Ancak anne, baba, eş ve çocuklardan alınan bağış-hediye için tarife yüzde 50 indirimli olarak uygulanıyor (VİV Md. 16). Hediyeyi alan için beyanname verme süresi bir ay (VİV Md. 9/2). Sonrasında ödeme, üç yılda ve altı taksitte (Mayıs ve Kasım aylarında) yapılabiliyor