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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.04.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Venezuela harita üzerinde nerede? Nüfusu ve demografik yapısı

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Venezuela harita üzerinde nerede? Nüfusu ve demografik yapısı

Venezuela harita üzerinde nerede olduğu ile araştırılmaya devam ediliyor. Günümüzde yaklaşık 32 milyon nüfusa sahip olan Venezuela'nın nüfusunun yüzde 67'lik kısmını melezler, yüzde 21'lik kısmını Avrupa kökenliler, yüzde 10'lık kısmını Afrika kökenliler ve yüzde 2'lik kesimini ise yerli halk oluşturuyor. İşte, Venezuela'nın harita üzerindeki konumu ve demografik yapısı

Güney Amerika ülkesi Venezuela 23 eyalet, 1 başkent bölgesi ve 1 federal bağımlı bölgeden oluşuyor. Ülkede, resmi dil İspanyolcanın yanı sıra birçok yerel dil konuşuluyor. 

Atlas Okyanusu kıyısında 2 bin 800 kilometrelik sahil şeridine sahip ülkenin güneybatısında Kolombiya, güneyinde Brezilya, doğusunda Guyana bulunuyor.

Tropikal iklimin hakim olduğu Venezuela'nın yüzölçümünün neredeyse yarısı ormanlarla kaplı. Ülke, ayrıca And Dağları ve yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor. 

15. yüzyılda Amerika kıtasına sefer yapan İspanyol denizciler, ülkeye "Küçük Venedik" anlamına gelen Venezuela adını verdi.

16. yüzyılın başında İspanyol sömürgesine giren Venezuela, 19. yüzyılın başında bağımsızlığını kazandı.

Venezuela, Ekvador ve Kolombiya ile aynı çatı altında bulunduğu Büyük Kolombiya'nın 1830 yılında çökmesiyle ayrı bir devlet oldu.

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