Venezuela harita üzerinde nerede? Nüfusu ve demografik yapısı
Venezuela harita üzerinde nerede olduğu ile araştırılmaya devam ediliyor. Günümüzde yaklaşık 32 milyon nüfusa sahip olan Venezuela'nın nüfusunun yüzde 67'lik kısmını melezler, yüzde 21'lik kısmını Avrupa kökenliler, yüzde 10'lık kısmını Afrika kökenliler ve yüzde 2'lik kesimini ise yerli halk oluşturuyor. İşte, Venezuela'nın harita üzerindeki konumu ve demografik yapısı
Güney Amerika ülkesi Venezuela 23 eyalet, 1 başkent bölgesi ve 1 federal bağımlı bölgeden oluşuyor. Ülkede, resmi dil İspanyolcanın yanı sıra birçok yerel dil konuşuluyor.
Atlas Okyanusu kıyısında 2 bin 800 kilometrelik sahil şeridine sahip ülkenin güneybatısında Kolombiya, güneyinde Brezilya, doğusunda Guyana bulunuyor.
Tropikal iklimin hakim olduğu Venezuela'nın yüzölçümünün neredeyse yarısı ormanlarla kaplı. Ülke, ayrıca And Dağları ve yağmur ormanlarına ev sahipliği yapıyor.
15. yüzyılda Amerika kıtasına sefer yapan İspanyol denizciler, ülkeye "Küçük Venedik" anlamına gelen Venezuela adını verdi.
16. yüzyılın başında İspanyol sömürgesine giren Venezuela, 19. yüzyılın başında bağımsızlığını kazandı.
Venezuela, Ekvador ve Kolombiya ile aynı çatı altında bulunduğu Büyük Kolombiya'nın 1830 yılında çökmesiyle ayrı bir devlet oldu.
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