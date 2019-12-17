Venediklilere dayandı... Çöpe yenildi

Karaköy bölgesindeki tarihi kalıntılar için birçok çalışmaya imza atan Karaköy Arapcami Mahallesi Muhtarı Verkin Arıoba Kasapoğlu “Tarihi Ceneviz surları bakımsızlıktan yıkılmak üzere. Bir an önce bölgenin kurtarma planı çıkarılmadır. Yüzyıllık taşlar etrafa saçılmış” dedi.

Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgede surların tehlike saçtığını söyleyen esnaf Musa Arpalı “Uzun süredir bölgede çalışıyorum. Surlar bakımsızlıktan dökülüyor. Dehlizler çöplerle kaplı. Kâğıt toplayıcıları topladıkları atıkları buralarda biriktiriyor” diye konuştu.