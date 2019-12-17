Venediklilere dayandı... Çöpe yenildi
Cenevizliler 1204’te Latin istilası sonrasında İstanbul’da Galata bölgesine yerleşmeye başladı. 1303-1352 yılları arasında ise Venediklilerin baskısından dolayı bu bölgeyi surlarla çevirdi. Karaköy ve Beyoğlu bölgesini çevreleyen tarihi surlar zamanla bakımsızlıktan içler acısı bir hale büründü. Sprey boya ile graffiti yapılan surların dehlizleri çöp toplama alanına dönüştü.
Karaköy bölgesindeki tarihi kalıntılar için birçok çalışmaya imza atan Karaköy Arapcami Mahallesi Muhtarı Verkin Arıoba Kasapoğlu “Tarihi Ceneviz surları bakımsızlıktan yıkılmak üzere. Bir an önce bölgenin kurtarma planı çıkarılmadır. Yüzyıllık taşlar etrafa saçılmış” dedi.
Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği bölgede surların tehlike saçtığını söyleyen esnaf Musa Arpalı “Uzun süredir bölgede çalışıyorum. Surlar bakımsızlıktan dökülüyor. Dehlizler çöplerle kaplı. Kâğıt toplayıcıları topladıkları atıkları buralarda biriktiriyor” diye konuştu.
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