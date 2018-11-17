Venedik Komisyonu partilerle görüştü
VENEDİK Komisyonu heyeti Meclis’te AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yöneticileriyle görüştü.
Seçimler ve Siyasi Partiler Bölüm Başkanı Pierre Garrone, Demokratik Seçimler Konseyi Başkanı Olivier Kask ve beraberindeki heyetin görüştüğü AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, “Türkiye 15 Temmuz’da bir darbe girişiminden geçti. Hal böyle olunca ülkemiz açısından hukuk, demokrasi çok önemli değerler” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya da heyetle görüşmesinde, seçim süreci öncesi yapılacak çalışmanın, demokrasiye hizmet etmesini istediklerini söyledi.
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