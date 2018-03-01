Velilerin tekme tokat dövdüğü öğretmenin ifadesi ortaya çıktı

Fatih’teki bir lisenin beden eğitimi öğretmeni S.Ö., birinci sınıf öğrencisi M.Ç.’yi arayarak reklam çekiminde oynaması için evine davet etti. Burada öğrencisine cinsel istismarda bulundu ve M.Ç. telefonla ablasından yardım istedi. M.Ç.’nin ablası, öğretmeni telefonla arayıp buluşmak istediğini söyledi. 27 Şubat günü buluşunca ‘Tacizci!’ diye bağırdı. Bunu duyan mahalleli S.Ö.’yü sopalarla dövdü.

Polisin linçten kurtardığı S.Ö. ifadesinde şunları söyledi: “S. isminde 9’uncu sınıfta okuyan aynı zamanda atlet olan kız öğrencim beni aradı. Konuşma sırasında oyunculuktan konu açıldı. Ben de birkaç dizide oynadığım için kendisine çok çocuk oyuncu aradıklarını, tanıdığım bir ajansa kayıt yaptırmasını söyledim. İzinli olduğum için evimde alkol almaktaydım. Aynı gün içerisinde yine çalıştığım okulda öğrenci olan M.Ç. beni aradı ve Sultan isimli arkadaşının kendisine oyuncu olmak için ajansa gitmesini söylediğimi, kendisinin de oyuncu olmak istediğini bana aktardı. Ben de S.’ye söylediklerimi tekrarladım. Daha sonrasında beni telefonla arayan, adının M olduğunu söyleyen kadın benimle buluşup bira içmek istediğini söyledi. Ben sürekli kavga ettiğim, barışıp ayrıldığım sevgilim olan Şenay sandım ve kendisiyle buluşmayı kabul ettim. Telefonda Sümbül Efendi Camisinin orada buluşmak istediğini söyledi. Konuşmalarından dolayı telefondaki bayanın da alkollü olduğunu düşündüm. Sümbül Efendi Camisinin yakınında bir market önüne geldiğimde 5-6 kişilik bir grup beni sopalarla darp etmeye başladı. Ne olduğunu anlamadım. Yüzüme darbe aldım ve kendimi korumak için yere uzandım. Polis memurları geldiler. 5 şişe yüksek alkollü bira içmişti. Bugün M.Ç. isimli şahsı görüp görmediğimi hatırlamıyorum. M.Ç.’yi evime götürmedim. Telefonda kendisini taciz etmedim, alkol içmesi ya da alması yönünde bir şey söylemedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

TUTUKLANDI

Emniyet'teki işlemlerin ardından olaydan bir gün sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen S.Ö., ‘Çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.