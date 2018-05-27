Velilerden biri otizmli 6 öğrenciye dayak isyanı

AYAĞA TEKME



Hacılar Ortaokulu’nda okuyan S.K., 25 Nisan’da din kültürü dersinde ayakkabısının bağını bağlarken, Demirhan ayağına tekme attı. Demirhan tarafından kolundan çekilerek sıraya oturtulan S.K., ders çıkışında arkadaşlarıyla rehber öğretmene giderek, gördükleri şiddeti anlattı. Öğretmen Şafak Çetinkaya, “Kimse size vuramaz, haklarınız var” diyerek, çocukları müdürün yanına götürdü. Müdür ilgileneceğini söyledi. Bu arada aileler harekete geçerek, başkaca çocukların da dayak yediğini ortaya çıkardı. U.D. savcılıkta şunları söyledi:SOPAYLA VURDU

“Öfkelendiğinde bir bahaneyle çocuklara eliyle veya sopayla vuruyordu. Bir gün sıraya sıkışmamdan dolayı bacağımı sıra dışına çıkarmıştım. Sinirlenip bacağıma sopayla vurdu. Çok şiddetli ağrı hissettim. İki ay geçmesine rağmen bacağımda morluk var.” A.C. de “Bir ay önce derste arkamdaki arkadaşıma bir şey sorduğumda öğretmenim sopayla omzuma vurdu. Sopa kolumun üzerinde kırıldı. Daha önce de öfkelenip yüzüme ve bacağıma vurmuştu” dedi. B.K. da arkadaşlarıyla şakalaştığı için şiddet gördüğünü söyledi.

4 FOTOĞRAF VAR

Otizm hastası K.E. ise şiddet gören bir diğer öğrenci... K.E.’nin aynı okulda öğretmen olan annesi, oğlunun kolundaki kızarıklıkları fark edince durumu müdüre iletti. Fakat bir gelişme yaşanmadı. Çevrede otizmli öğrenciyi kabul eden başka okul olmadığı için öğretmen susmak zorunda kaldı. Soruşturma dosyasında K.E.’nin şiddet gördüğüne dair 4 fotoğraf var. Ayrıca Y.C.B. adlı öğrencinin de şiddet gördüğü ifade edildi. Demirhan ise su şişesi kapağına tekme atacakken S.K.’nın ayağına çarptığını ileri sürdü, diğer iddiaları reddetti. Avukat Deniz Gökbilgin, 4 ailenin şikâyetçi olduğunu vurguladı. Köy imamı olan öğretmenin din kültürü ve Kuran derslerine girdiğini, Arapça’yı okuyamayan gençlere şiddet uyguladığını ileri sürdü.