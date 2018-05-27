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    Velilerden biri otizmli 6 öğrenciye dayak isyanı

    İSMAİL SAYMAZ
    27.05.2018 - 20:28 | Son Güncelleme:

    Ankara Gölbaşı Hacılar Ortaokulu’nda öğrencilerin, din kültürü ve Kuran öğretmeni Cengizhan Demirhan tarafından dövülmesine ilişkin skandal büyüyor. Biri otizm hastası olmak üzere 6 öğrencinin ailesi, Demirhan’dan ve şikâyetleri yargıya yansıtmayan okul idaresinden şikâyetçi oldu.

    AYAĞA TEKME


    Hacılar Ortaokulu’nda okuyan S.K., 25 Nisan’da din kültürü dersinde ayakkabısının bağını bağlarken, Demirhan ayağına tekme attı. Demirhan tarafından kolundan çekilerek sıraya oturtulan S.K., ders çıkışında arkadaşlarıyla rehber öğretmene giderek, gördükleri şiddeti anlattı. Öğretmen Şafak Çetinkaya, “Kimse size vuramaz, haklarınız var” diyerek, çocukları müdürün yanına götürdü. Müdür ilgileneceğini söyledi. Bu arada aileler harekete geçerek, başkaca çocukların da dayak yediğini ortaya çıkardı. U.D. savcılıkta şunları söyledi:SOPAYLA VURDU

    “Öfkelendiğinde bir bahaneyle çocuklara eliyle veya sopayla vuruyordu. Bir gün sıraya sıkışmamdan dolayı bacağımı sıra dışına çıkarmıştım. Sinirlenip bacağıma sopayla vurdu. Çok şiddetli ağrı hissettim. İki ay geçmesine rağmen bacağımda morluk var.” A.C. de “Bir ay önce derste arkamdaki arkadaşıma bir şey sorduğumda öğretmenim sopayla omzuma vurdu. Sopa kolumun üzerinde kırıldı. Daha önce de öfkelenip yüzüme ve bacağıma vurmuştu” dedi. B.K. da arkadaşlarıyla şakalaştığı için şiddet gördüğünü söyledi.

    4 FOTOĞRAF VAR

    Otizm hastası K.E. ise şiddet gören bir diğer öğrenci... K.E.’nin aynı okulda öğretmen olan annesi, oğlunun kolundaki kızarıklıkları fark edince durumu müdüre iletti. Fakat bir gelişme yaşanmadı. Çevrede otizmli öğrenciyi kabul eden başka okul olmadığı için öğretmen susmak zorunda kaldı. Soruşturma dosyasında K.E.’nin şiddet gördüğüne dair 4 fotoğraf var. Ayrıca Y.C.B. adlı öğrencinin de şiddet gördüğü ifade edildi. Demirhan ise su şişesi kapağına tekme atacakken S.K.’nın ayağına çarptığını ileri sürdü, diğer iddiaları reddetti. Avukat Deniz Gökbilgin, 4 ailenin şikâyetçi olduğunu vurguladı. Köy imamı olan öğretmenin din kültürü ve Kuran derslerine girdiğini, Arapça’yı okuyamayan gençlere şiddet uyguladığını ileri sürdü.

    Etiketler: gazetehaberleri , ankara , Ankara Gölbaşı Hacılar Ortaokulu , gündem
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