Veliler okulu bastı! 'Kavgadan haberim yok' diyen müdüre saldırdı
Batman’ın Beşiri ilçesinde çocukları kavga eden bir grup veli hesap sormak için okula gitti. Okul müdürüne kavganın nedenini soran veliler 'haberim yok' yanıtını alınca okul müdürünü dövdü.
Olay, Beşiri ilçesi Yunus Emre Ortaokulunda meydana geldi. İddiaya göre; Okul dışında çocukları kavga eden bir grup veli, okula gelerek Müdür Ahmet Şahin’e hesap sordu.
GÖZALTINA ALINDILAR
Veliler, kavgadan haberinin olmadığını söylemeyen okul müdürünün üzerine saldırdı. Darp edilen Şahin, hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışanları gözaltına aldı.
"HERKESİ ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA ÇAĞIRIYORUZ"
Olayla ilgili açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Batman Şube Başkanı Mehmet Ergin, eğitimcilere karşı şiddetin son bulmasını istedi. Artık eğitim çalışanlarının birçok kesim tarafından rahatlıkla hedef alınabildiğini ve bunlara karşı savunmasız kaldıklarını anlatan Ergin, “Gelinen bu nokta, herkesin sorumluluk üstlenmesi, bu kötü gidişin durdurulması için harekete geçmesi gerektirmektedir. Görevi başında veya görevinden dolayı şiddete uğrayan eğitim çalışanlarına karşı şiddet uygulayanlara gerekli yasal düzenlemeler acilen yapılmalı ve caydırıcı cezalar verilmelidir. Toplumsal sorun haline gelen şiddet gibi konularda ortak tavır geliştirmek ve çözüm bulmak, sorunların üstesinden gelinmesi için sorumluluk almak artık bir zorunluluktur. Sorunun çözümü için herkesi, elini taşın altına koymaya çağırıyoruz ve herkes şunu bilmelidir ki, öğretmen asla sahipsiz değildir. Bütün gücümüzle arkadaşımızın yanında olacak ve arkadaşımızın uğradığı şiddetin takipçisi olacağız. Eğitimciler Birliği Sendikası olarak, eğitim çalışanlarına ve öğrencimize uygulanan şiddeti kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya davet ediyoruz” dedi.
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