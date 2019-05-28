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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Önder ÖNDEŞ
28.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Veliler direndi kolejin tahliyesi ertelendi

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
Veliler direndi kolejin tahliyesi ertelendi

İstanbul Kadıköy’de yer alan Özel Çağla Koleji’nin binasına, kira ödemesindeki iki aylık gecikme nedeniyle boşaltma kararı çıkartıldı.

İşlemler için dün akşam saatlerinde okula gelen avukatları, veliler protesto etti. Hürriyet’e konuşan Okul Müdürü Aydın Karabulut, okul yönetimi ile avukatlar arasındaki görüşmenin ardından boşaltma işlemlerinin, eğitim dönemi sonra erdikten sonra 17 Haziran’da yapılacağını söyledi. Özel okul eğitim faaliyetleri için yeni bir bina arayacak.

 

17 HAZİRAN’A KADAR DEVAM

Müdür Karabulut şunları söyledi: “Bulunduğumuz bina başka bir koleje aitti. Onların binasını devraldık. Ancak eğitim ve öğretim yapabilmemiz için MEB’ten ruhsat almamız gerekiyordu. Kolejin sahipleri bizi MEB’e şikâyet ediyor ve ruhsat alma sürecimizi geciktiriyor. Bu nedenle hala ruhsatı edinmiş değiliz. Biz de bu süreçte içinde bulunduğumuz  şartları düşünerek iki aylık kirayı geciktirdik. Ödeme yapabilecek kaynağımız var, maddi açıdan zor durumda değiliz. Okula mülk sahiplerinin avukatları boşaltma için geldi. Onlarla görüştük ve velilerimizin protestosu sayesinde tahliyeyi 17 Haziran’a erteledik.”

 

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİ DAĞILDI

Veliler de eğitim dönemi devam ederken yapılmak istenen tahliyenin öğrencilerin motivasyonunu bozduğunu, eğitimi etkilediğini belirterek yetkililerden destek istedi.

 

Önder ÖNDEŞ
Önder ÖNDEŞ
oondes@hurriyet.com.tr
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