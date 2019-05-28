Veliler direndi kolejin tahliyesi ertelendi
İstanbul Kadıköy’de yer alan Özel Çağla Koleji’nin binasına, kira ödemesindeki iki aylık gecikme nedeniyle boşaltma kararı çıkartıldı.
İşlemler için dün akşam saatlerinde okula gelen avukatları, veliler protesto etti. Hürriyet’e konuşan Okul Müdürü Aydın Karabulut, okul yönetimi ile avukatlar arasındaki görüşmenin ardından boşaltma işlemlerinin, eğitim dönemi sonra erdikten sonra 17 Haziran’da yapılacağını söyledi. Özel okul eğitim faaliyetleri için yeni bir bina arayacak.
17 HAZİRAN’A KADAR DEVAM
Müdür Karabulut şunları söyledi: “Bulunduğumuz bina başka bir koleje aitti. Onların binasını devraldık. Ancak eğitim ve öğretim yapabilmemiz için MEB’ten ruhsat almamız gerekiyordu. Kolejin sahipleri bizi MEB’e şikâyet ediyor ve ruhsat alma sürecimizi geciktiriyor. Bu nedenle hala ruhsatı edinmiş değiliz. Biz de bu süreçte içinde bulunduğumuz şartları düşünerek iki aylık kirayı geciktirdik. Ödeme yapabilecek kaynağımız var, maddi açıdan zor durumda değiliz. Okula mülk sahiplerinin avukatları boşaltma için geldi. Onlarla görüştük ve velilerimizin protestosu sayesinde tahliyeyi 17 Haziran’a erteledik.”
ÖĞRENCİLERİN DİKKATİ DAĞILDI
Veliler de eğitim dönemi devam ederken yapılmak istenen tahliyenin öğrencilerin motivasyonunu bozduğunu, eğitimi etkilediğini belirterek yetkililerden destek istedi.
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