Veliefendi Hipodromu'nun yanında büyük yangın
Zeytinburnu Veliefendi Hipodromu'nun yanındaki kullanılmayan eski bir fabrika binasında yangın çıktı. Dumanlar İstanbul'un çok uzak noktalarından da görüldü. 15 araç ve 60 personel ile müdahale edilen yangın akşam saatlerinde söndürüldü.
Veliefendi Hipodromu yakınında bulunan metruk fabrika binasında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, hipodrom yakınındaki metruk binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatının tamamına yayılan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Bakırköy, Bayrampaşa, Şişli ve Fatih'ten 15 araçla gelen 60 itfaiye personeli yangına müdahalede bulundu.
Daha önce tekstil atölyesi olarak kullanıldığı belirtilen binadaki yangın, söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürüyor.
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