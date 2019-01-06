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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Musa KESLER
06.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Velayetle cinayet

Musa KESLER
Musa KESLER
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Musa KESLER
Musa KESLER
Velayetle cinayet

Mertcan Yılmaz 6 yaşındaydı... Annesiyle babası 2 yıl önce boşanmış, velayeti 10’a yakın suç kaydı bulunan baba Mehmet Ali Yılmaz’a verilmişti. 4 gün önce ağır yaralarla hastaneye getirildi. Babası dövmüştü. Yaşam savaşını dün kaybetti. Geriye 'Velayeti nasıl bu babada olur?' sorusu kaldı.

HATAY İskenderun’da babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından ‘ders çalışmadığı için’ elektrik süpürgesinin borusuyla dövülen Mertcan Yılmaz’dan (6) acı haber geldi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mertcan, hayatını kaybetti. Tutuklanan cani baba ise ifadesinde oğlunu dövdüğünü kabul etti. “Ders çalışmıyordu. Onun için ikaz ettim. 1-2 tokat attım” diyen Yılmaz, oğlunun oynarken merdivenlerden düştüğünü, bu yüzden komaya girdiğini iddia etti. Cezaevine gönderilen Yılmaz’ın 10’a yakın suç kaydının bulunduğu, uyuşturucu ve hırsızlıktan hakkında birçok kez işlem yapıldığı da ortaya çıktı. 

BAKIMSIZ KALMIŞ

Ayrıca Mertcan’ın muayene raporlarında acı bir detay da yer aldı. Küçük çocuğun bakımsızlıktan bitkin düştüğü, buna bağlı sağlık problemlerinin olduğu belirtildi. Baba Yılmaz’ın 2017’de eşinden boşandığı, Mertcan’ın velayetinin de kendisinde olduğu öğrenildi. Mertcan’ın teyzesi ise cani babanın eşini “Çocukları vermezsen hem kendimi hem çocukları yakarım” diye tehdit ettiğini söyledi.

Velayetle cinayet

‘TALEP YOKSA SABIKAYA BAKILMAZ’

SABIKA kaydının çekişmeli boşanmada gündeme geldiğini söyleyen Avukat Aslı Kazan, “Ancak bir tarafın bunu argüman olarak mahkemeye sunması gerekir” dedi. Emekli aile hâkimi Mustafa Karadağ da “Taraflardan biri ileri sürmediği sürece mahkeme sabıka sormaz. Sabıkanın da niteliği önemlidir. Şiddete meyyal, kriminal bir hayat tarzı olduğu ortaya çıkarsa mahkeme velayet için karar verirken bunu göz önüne alır” dedi.

Velayetle cinayet

ANNESİ PERİŞAN

MERTCAN Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Annesi Gülistan Özger ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hastane önünde feryat eden babaanne Halide Özbahçeci ise oğlu hakkında çevreye zarar vermesi nedeniyle onlarca kez şikâyette bulunduğunu söyledi.

6 yaşındaki oğlunu komalık eden cani baba tutuklandı
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Musa KESLER
Musa KESLER
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