Velayetle cinayet
Mertcan Yılmaz 6 yaşındaydı... Annesiyle babası 2 yıl önce boşanmış, velayeti 10’a yakın suç kaydı bulunan baba Mehmet Ali Yılmaz’a verilmişti. 4 gün önce ağır yaralarla hastaneye getirildi. Babası dövmüştü. Yaşam savaşını dün kaybetti. Geriye 'Velayeti nasıl bu babada olur?' sorusu kaldı.
HATAY İskenderun’da babası Mehmet Ali Yılmaz tarafından ‘ders çalışmadığı için’ elektrik süpürgesinin borusuyla dövülen Mertcan Yılmaz’dan (6) acı haber geldi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mertcan, hayatını kaybetti. Tutuklanan cani baba ise ifadesinde oğlunu dövdüğünü kabul etti. “Ders çalışmıyordu. Onun için ikaz ettim. 1-2 tokat attım” diyen Yılmaz, oğlunun oynarken merdivenlerden düştüğünü, bu yüzden komaya girdiğini iddia etti. Cezaevine gönderilen Yılmaz’ın 10’a yakın suç kaydının bulunduğu, uyuşturucu ve hırsızlıktan hakkında birçok kez işlem yapıldığı da ortaya çıktı.
BAKIMSIZ KALMIŞ
Ayrıca Mertcan’ın muayene raporlarında acı bir detay da yer aldı. Küçük çocuğun bakımsızlıktan bitkin düştüğü, buna bağlı sağlık problemlerinin olduğu belirtildi. Baba Yılmaz’ın 2017’de eşinden boşandığı, Mertcan’ın velayetinin de kendisinde olduğu öğrenildi. Mertcan’ın teyzesi ise cani babanın eşini “Çocukları vermezsen hem kendimi hem çocukları yakarım” diye tehdit ettiğini söyledi.
‘TALEP YOKSA SABIKAYA BAKILMAZ’
SABIKA kaydının çekişmeli boşanmada gündeme geldiğini söyleyen Avukat Aslı Kazan, “Ancak bir tarafın bunu argüman olarak mahkemeye sunması gerekir” dedi. Emekli aile hâkimi Mustafa Karadağ da “Taraflardan biri ileri sürmediği sürece mahkeme sabıka sormaz. Sabıkanın da niteliği önemlidir. Şiddete meyyal, kriminal bir hayat tarzı olduğu ortaya çıkarsa mahkeme velayet için karar verirken bunu göz önüne alır” dedi.
ANNESİ PERİŞAN
MERTCAN Yılmaz’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Annesi Gülistan Özger ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hastane önünde feryat eden babaanne Halide Özbahçeci ise oğlu hakkında çevreye zarar vermesi nedeniyle onlarca kez şikâyette bulunduğunu söyledi.
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