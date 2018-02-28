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    ‘Velayet krizi’ 11 yaşındaki çocuğu vurdu

    Dinçer GÖKÇE
    28.02.2018 - 11:51 | Son Güncelleme:

    Profesör babası ve yardımcı doçent annesi 5 yıl önce boşanan 11 yaşındaki T. K. Tekin, taraflar arasındaki ‘velayet’ krizinin kurbanı olmuş durumda. Haklarında boşanma kararı bulunan eski eşler birbirlerine karşı bir dizi dava açarken, Tekin’in okul hayatı da yarıda kaldı. 8 yıldan beri babası ile birlikte Umman’da yaşayan Tekin’in bu ülkede okuması için pasaportunun yenilenmesi için yapılan başvuruda aile mahkemesi tedbiren babaya yetki verdi. Ancak Cuma günü verilen bu karara anne itiraz etti ve mahkeme 3 gün içinde verdiği kararı kaldırdı. Gözler istinaf mahkemesine çevrildi.

    2 YIL SONRA ANLAŞMAZLIK BAŞLADI‘Velayet krizi’ 11 yaşındaki çocuğu vurdu

    ALİ Kemal Tekin Umman’da bulunan Sultan Qaboos Üniversitesinde profesör olarak görev yapıyor. Gökçe Kurt ise Malatya İnönü Üniversitesinde yardımcı doçent olarak çalışıyor. Kurt ve Tekin 25 Ocak 2006’da evlendi. Çiftin evliliğinden bir yıl sonra, 2 Ağustos 2007’de dünyaya geldi. Ancak çiftin evliliğinin üzerinden 2 yıl geçmeden anlaşmazlık yaşanmaya başladı.

    ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE
    Açılan boşanma davası sonra Gebze Aile Mahkemesi 2013 yılında çifti boşadı. Mahkeme, çocun velayetini ise anneye bıraktı. Çiftin boşanma davası devam ederken kritik bir gelişme yaşandı. Ali Kemal Tekin, 3 yaşındaki oğlunu beraberinde Umman’a götürdü. 17 Eylül 2010 günü yaşanan bu olaya nedeni ile dava açan Kurt, Tekin’in 10 ay hapis cezası almasını sağladı.

    UMMAN’DA YENİ KARAR
    Ali Kemal Tekin, Gebze Aile Mahkemesi’nin, çocuğun velayetinin anneye verilmesi yönündeki kararına karşın Umman’da eski eşine karşı yeni bir dava açtı. Açılan dava sonrası Umman Mahkemesi bu kez çocuğun velayetinin babaya verilmesi yönünde karar verdi. Mahkemeni bu kararı almasında, annenin gördüğü depresyon tedavisine ilişkin hastane raporu da etkili oldu. Baba Tekin bu kez Mayıs 2016’da Ankara 4. Aile Mahkemesinde velayetin değiştirilmesi davası açtı.

    ANNENİN DAVASINA RET 
    Anılan dava Türkiye’de devam ederken bu kez Gökçe Kurt Umman’da yeni bir dava açtı. 19 Nisan 2017’de açılan davada anne Kurt, Umman mahkemesinin daha önce verdiği velayet kararının düşürülmesini ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini istedi. Mahkeme, yaptığı yargılama sonrası 30 Kasım 2017’de kararını verdi. Anne Kurt’un davasını reddeden mahkeme, T.’nin pasaportunun yenilenmesi için de muvafakatname vermesine karar verdi.

    OKUL KAYDI YAPILAMADI
    Ancak sorun yine de çözülmedi. Pasaport süresi biten 5. sınıf öğrencisi T.’nin kaydının yenilenmesi için okul yönetimim pasaportunun yenilenmesi istedi. 2018 Ocak sonunda sürenin dolması nedeni ile Ankara 4. İdare Mahkemesine başvuru yapıldı. Mahkeme 19 Ocak günü, T.’nin eğitim hayatının engellenmemesi için, 1 yıl süreyle pasaport süresinin uzatılması için babaya yetki verilmesine karar verdi.

    3 GÜN İÇİNDE YENİ KARAR
    Ancak bu karara 22 Ocak günü anne itiraz etti. Anne Kurt itiraz dilekçesinde, mahkemenin ara kararında dönmesini talep etti. Mahkeme yapılan itiraz başvurusu nedeni ile aynı gün, 19 Ocak’ta verdiği ara karadan döndü. Mahkeme, babaya verilen yetkiyi kaldırdı. Bu kararın iptali için de Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusunda bulunuldu. Av. Türkay Asma’nın istinaf mahkemesine sunduğu dilekçede, çocuğun eğitim hakkının elinde alındığı vurgulandı.

    Etiketler: Türkay Asma , Umman , Malatya , son dakika
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