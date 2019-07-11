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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gizem KARAKIŞ-ANKARA
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Vekillere böyle seslendi: Yalnız değilim hep beraberiz

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
Vekillere böyle seslendi: Yalnız değilim hep beraberiz

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan dün milletvekillerinin, “Sizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar” yorumlarına, “Ben yalnız değilim, biz hep beraberiz. Bugüne kadar pek çok parti kuran oldu. Şimdi sorsam isimlerini hatırlamazsınız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile yaptığı basına kapalı toplantıda, 26 ilden 79 milletvekilinin sorunlarını dinledi, not aldı. Edinilen bilgiye göre milletvekilleri, yeni parti kurulacağı ve AK Parti’den yeni partiye geçişler olacağı iddialarını gündeme getirerek Erdoğan’a, “Sizi yalnızlaştırmaya çalışıyorlar” dediler. Erdoğan ise yalnız olmadığını bunun yanlış bir algı olduğunu söyledi. AK Parti’nin güçlü bir parti olduğunu savunan Erdoğan, “Ben yalnız değilim, biz hep beraberiz. Bugüne kadar pek çok parti kuran oldu. Şimdi sorsam isimlerini hatırlamazsınız. Parti kuranların başarısız olduğunu da gördük. Biz yolumuza devam edeceğiz” dedi. Toplantıda bazı milletvekilleri Erdoğan’a “Siyasete sizinle başladık, sizinle bitiririz. Sizin yanınızdayız” dedi. Bazı milletvekilleri de “Siz ümmetin liderisiniz. Liderimiz sizsiniz, başka arayışımız olamaz” ifadesini kullandı.

‘BAKANLARI UYARACAĞIM’

Milletvekilleri, Meclis’in güçsüzleştirildiği algısı olduğunu ve milletvekilleri olarak bakanlara ulaşamadıklarını da ifade ettiler. Bir milletvekili, ilinde yarım kalan projeleri anlatarak bürokrasiye takıldıklarından yakındı. Erdoğan ise bunun üzerine gerekli talimatları ilgili bakanlara vereceğini belirtti. Erdoğan, özelikle vatandaşların sorun ve taleplerinin önemine dikkat çekerek, bakanlara gereken uyarıyı yapacağını söyledi.

Gizem Karakış
Gizem Karakış
gkarakis@hurriyet.com.tr
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