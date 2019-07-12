Vekiller ile diplomatlar dostluk maçında karşılaştı
TBMM Futbol takımı ile Katar Büyükelçiliği Futbol Takımı arasında oynanan dostluk maçını, elçilik takımı 6-3 kazandı.
Ankara’da, Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) sahasında, önceki akşam oynanan müsabaka, hem çekişmeye hem de renkli anlara sahne oldu.
Dostluk maçında, eski ve yeni milletvekillerinden oluşan TBMM takımında; Fahrettin Poyraz (Eski Bilecik milletvekili - Tarım kredi genel müdürü), Ziver Özdemir (Batman milletvekili), Hacı Turan (Ankara milletvekili), Nejdet Budak (Edirne milletvekili - Ege Üniversitesi rektörü), Osman Ören (Siirt milletvekili), Ahmet Kaya (Trabzon milletvekili), Ali Sarıkaya (İstanbul milletvekili), Halil İbrahim Yıldız (Şanlıurfa milletvekili), Mevlüt Akgün (Karaman milletvekili), Zekerya Aslan (Afyon milletvekili), Cengiz Yavilioğlu (Erzurum milletvekili), Saadettin Aydın (Erzurum milletvekili) ve Hüsnü Ordu (Kütahya milletvekili) forma giydi.
Katar Büyükelçiliği takımında ise Salem Mubarak Al-Shafi (Ankara Katar Büyükelçisi), diplomatlar; Fahad Al-Eida, Omar l-Hail ve büyükelçilik personeli görev aldı. Mücadelede, Büyükelçi Al-Shafi’nin frikikten attığı gol, seyircilerin büyük beğenisini kazandı.
Maçı, Süper Lig’in eski hakemlerinden Bünyamin Gezer ve yardımcıları yönetti. Hem vekiller hem de büyükelçilik yetkilileri, bu tür maçlar ile dostluk bağlarının güçlendirilmesi ve pekiştirilmesinin amaçlandığını, zaman zaman farklı takımlarla da dostluk maçları oynadıklarını aktardılar.
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