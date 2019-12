Vekiller ‘arabulucu’ sınavını geçemedi

Adalet Bakanlığı’nın iki hafta önce açtığı arabulucuk sınavına giren ve haftalar boyunca ders çalışan yaklaşık 200 milletvekili, barajı aşıp, arabulucu olamadı. Milletvekilleri, tek bir kişinin dahi arabulucu olamamasını ‘yüksek baraj’a bağladı. Baraj puan 100 üzerinden 91 olunca, aralarında AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un da bulunduğu bütün milletvekilleri elendi.

TBMM’den hukukcuların bazı davalarda arabulucu olmalarına olanak sağlayan düzenlemenin yasalaşmasının ardından 2.5 yıl önce ilk sınav yapılmış ve baraj 70 olunca çok sayıda eski vekil arabulucu olmaya hak kazanmıştı. AK Partili eski bakan Bülent Arınç da 86 puan aldığını açıklamış ve ardından Ankara Hamamönü’nde arabuluculuk ofisi açmıştı.

200 VEKİL KATILDI

2.5 yıl sonra arabuluculuk sınavı bir kez daha açıldı. İki hafta önce yapılan sınava tüm partilerden yaklaşık 200 milletvekili katıldı. Milletvekillerinin aylar boyunca ellerinde hukuk kitaplarıyla sınava hazırlandığı, bazılarının ise özel olarak kursa gittiği öğrenildi.

Sınav sonuçları önceki gün açıklandı. 100 puan üzerinden yapılan sınavda baraj 91’e yükselince, milletvekilleri taban puanın altında kaldı. 30 bin kişinin katıldığı sınavda 6 bin 271 kişi arabulucu olmaya hak kazandı. Sınavda değerlendirmenin en yüksek puan alandan aşağı doğru yapılacağı bildirilmişti. Çoğu genç olan hukukçuların yüksek puan alması nedeniyle milletvekilleri sıralamaya giremedi.

6 BİN KİŞİ KAZANDI

Sınava giren AK Parti Milletvekili Ramazan Can 90 puanla en yüksek sonucu alan kişi oldu. Buna rağmen Can, barajı kıl payı kaçırdı. AK Partili Recep Özel’in 88, Yılmaz Tunç’un 89, CHP’li Mahmut Tanal’ın da 74 puan aldığı öğrenildi. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’un da sınava giren ve barajı geçemeyen isimler arasında olduğu öğrenildi. Adalet Bakanlığı’nın arabulucuk konusunda çalışan daire başkanlığından sınava giren bürokratların da düşük puan aldıkları öğrenildi. AK Parti Milletvekilli Ali İhsan Yavuz’un 74, Ahmet Aydın’ın 69, Orhan Kırcalı’nın da 89 puan aldığı öğrenildi.

ASLINDA BAŞARILIYIM SİSTEM DEĞİŞTİ

SINAVDA 91 barajına takılan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 100 soru üzerinden yapıldığını, daha çok arabulucuk mevzuatından sorular çıktığını anlattı. Bazı sorularda itilaf olduğunu anlatan Can, “Ben 90 puan aldım. Aslında yüksek bir not. Ancak bu yıl, geçen seferki gibi 70 puanı geçen herkes arabulucu olabileceğine dair sistem uygulanmadı. Bu kez en yüksek alandan, aşağı doğru sıralama yapıldı. Sistem değişikliği nedeniyle benim ve arkadaşlarımın aldığı puan yetmedi. Genç hukukçuların bilgileri daha taze, olabilir. Ama biz de milletvekilleri olarak deneyim sahibiyiz. İşimiz yoğun olduğu için yeterince çalışma fırsatımız olmadı. Olsaydı, daha yüksek puan alabilirdik. Aslında başarılı olduk ama sıralamaya giremedik. Biz sistem değişikliğinden etkilendik” dedi.