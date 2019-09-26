Vekilin evinde sır ölüm
AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara Çankaya’daki evinde bir yıldır çalışan Özbek asılı Nadira Kadirova (23), 23 Eylül’de herkes evdeyken kalbine isabet eden kurşunla öldü.
Kadirova’nın milletvekiline ait ruhsatlı tabanca ile intihar ettiği iddia edildi. Kadirova’nın olaydan önce Leyla adında arkadaşıyla 2 saat telefonda görüştüğü, “cinsel tacize maruz kaldığını söylediği” öğrenildi.
Şirin Ünal ise “Yargı sürecinde konuşmak doğru olmaz” açıklamasını yaptı. Abi Kadirova ise “Cenaze masraflarımızı ve biletlerimizi Şirin Bey karşıladı. Kendisine teşekkür ederiz” dedi.
Yazılı bir açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü ise olayı intihar olarak nitelendirdi ve “Olay yerinde yapılan incelemede intihar harici herhangi bir şüpheli durum müşahede edilmemiştir” denildi.
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