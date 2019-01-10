Vekile biber gazı
HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı binası önünde basın açıklaması yapmak isterken polisin fiziki ve biber gazlı müdahalesine uğradığını iddia etti.
Ağrı Milletvekili Abdullah Koç’un da darp edildiğini iddia eden Kerestecioğlu, “Gözaltılara karşı basın açıklaması yapmak istedik. Yapamayacağımız söylenerek müdahale edildi, beni kalkanlarıyla itip yüzüme biber gazı sıktılar. Abdullah vekilimiz de darp edildi” dedi.
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