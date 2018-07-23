Vekil seçilince davası durduruldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Nisan 2018’de Kemal Bülbül’ün yaptığı bazı sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek hakkında ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme, terör örgütü propagandası yapma” suçlarından dava açtı. Haftada bir gün imza şartıyla tutuksuz yargılanan Bülbül, 24 Haziran seçimlerinde HDP’den Antalya Milletvekili seçildi. Bülbül’ün avukatı, müvekkilinin milletvekili seçilmesi dolayısıyla yargılamanın durdurulması için davaya bakan Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme de 17 Temmuz’da Bülbül hakkındaki davanın durmasına, yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararlarının da kaldırılmasına hükmetti.
Mahkeme gerekçeli kararında, Anayasa’nın 83’üncü maddesinde düzenlenen ‘Yasama Dokunulmazlığı’na dikkat çekti. Kararda şu değerlendirmelere yer verildi: “Sanığın yargılandığı suçun niteliği dikkate alındığında Anayasa’nın 83/2’inci maddesinde belirtilen istisnai hallerden olmadığı, Anayasa’nın 83/2’inci maddesine göre, milletvekili seçilmesine göre milletvekili seçildiği an itibarıyla yasama dokunulmazlığını elde ettiği, bu nedenle sanık hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasının şartının ortadan kalktığı sübut bulunduğundan Kemal Bülbül hakkındaki kamu davasının durmasına karar verildi.”
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