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    Vekil rozeti 150 TL

    Rıza ÖZEL/ANKARA
    26.06.2018 - 23:30 | Son Güncelleme:

    TBMM Şeref Holü, 27. dönem milletvekillerini karşılamak için hazırlandı.

    Mazbatalarını alacak milletvekillerinin kayıt işlemleri için Şeref Holü’ne masalar kuruldu, Türk bayrakları ve TBMM flamaları asıldı. Milletvekillerini üç giriş kapısında mihmandarlar kolonya, çiçek ve çikolatalarla karşılayacak.

    TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler personeli kapıda karşıladıkları vekillere, kayıt işlemlerinin sonuna kadar eşlik edecek. Milletvekilleri mazbatası ile beraber evraklarını görevlilere teslim ettikten sonra kaydını yaptırıp Genel Kurul oylaması ve yoklama için parmak izi verecek, maaşları için banka hesabı açılacak, araç plakası çıkaracak, mobil telefon hattını alacak. Geçtiğimiz dönem 120 TL olan milletvekili rozeti de bu dönem 150 TL’den satılacak. Meclisi gezmek isteyen milletvekillerine talepleri halinde bir rehber eşlik edecek. 

    Vekil rozeti 150 TL

    Etiketler: secim2018 , gazetehaberleri , son dakika , haberler
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