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    Vekil gelin adayının ricası: Çiçek yerine Afrin bağışı

    Bülent SARIOĞLU/ANKARA
    22.03.2018 - 22:38 | Son Güncelleme:

    MECLİS’te tanıştığı bürokrat Uğur Yalçın ile gelecek hafta dünya evine girmeye hazırlanan AK Parti İstanbul Milletvekili Fatma Benli, davetlilerin çiçek göndermek yerine Mehmetçik Vakfı’na bağış yapmasını istedi.

    ŞEHİTLERİN ANISINA

    Benli, partili arkadaşları ve MHP grubunun yanı sıra CHP milletvekillerini de nikâhına davet etti. Fatma Benli ile eski Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bürokratlarından Uğur Yalçın, 29 Mart Perşembe akşamı Ankara’da bir otelde sade bir törenle evlenecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da çiftin şahitliğini yapması bekleniyor. Gelenek olduğu üzere çiftin anne-babalarının adlarıyla hazırlanan davetiyede, “Hayatımızın en anlamlı gününe tanıklık etmenizden mutluluk duyarız” denildi.

    Davetiyenin altına özel bir not düşen çift, davetlilere, “Çiçek göndermek isteyenlerin Afrin’deki Mehmetçiklerimiz için Mehmetçik Vakfı’na bağış yapması rica olunur” mesajı iletti ve vakfın IBAN numarasına yer verdi. Aslen Kastamonulu ve avukat olan Fatma Benli, Meclis’te halen az sayıdaki bekâr milletvekillerindendi. Meclis kulislerinde tanınan bir bürokrat olan Yalçın ise İçişleri Bakanlığı döneminde Murat Başesgioğlu’nun özel kalem müdürlüğünü de yaptı. Çift geçen ay nişanlandı.

    Etiketler: VEKİL , gelin , gazetehaberleri , gündem
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